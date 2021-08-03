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رئيس التحرير
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تعليم

تكريم الدفعة 26 من الحاصلين على مكافأة النشر الدولى بجامعة عين شمس

تكريم الحاصلين على
تكريم الحاصلين على مكافأة النشر الدولى بجامعة عين شمس

كرم، اليوم، الدكتور محمود المتينى ، رئيس جامعة عين شمس ، وأ.د. أيمن صالح ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدفعة ( ٢٦ ) الحاصلين علي مكافأة النشر الدولى ( يناير ٢٠٢٠) والبالغ عددهم ٥١١ باحث وباحثة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ، بعدد أبحاث ٣٨٩ بحث ، بحضور عمداء الكليات والسادة الوكلاء ولفيف من أعضاء هيئة التدريس .

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وفى كلمته خلال الاحتفالية التى نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث أعلن أ.د. محمود المتينى عن قرب إطلاق مركز النانو تكنولوجى والذي سيكون مركز تميز يجمع القائمين على هذا التخصص بكليات الجامعة ، علي أن يكون مقره كلية العلوم ، مؤكدًا أن مراكز التميز تلقي اهتمامًا خاصًا من إدارة الجامعة ومن الدولة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي والمؤسسات المختلفة بالإضافة إلى دعم المؤسسات المجتمعية لها ، منبها إلى ضرورة توجيه جزء من التبرعات الخاصة بمؤسسات العمل المجتمعى والمؤسسات الخيرية لصالح البحث العلمى باعتباره بوابة العبور للمستقبل .

وأضاف أ.د. محمود المتينى أنه تم أيضا انضمام كليتين جدد لجامعة عين شمس وهما الآثار والطب البيطرى ، ليبلغ العدد الحالى لكليات الجامعة 19 كلية ،مشيرًا الى أن كلية الآثار ستبدأ الدراسة بها العام الدراسى المقبل وكلية الطب البيطرى يتم اتخاذ خطوات جدية لبدء الدراسة بها أكتوبر القادم تزامنًا مع بداية العام الدراسى الجديد ، كذلك أعلن عن قرب إطلاق كلية الإعلام الرقمى كبديل لأقسام الإعلام بالجامعة .

وأضاف أ.د. محمود المتينى أن جامعة عين شمس قد استحوذت علي أكبر عدد من المشاريع البحثية المقدمة من الجهات المانحة المحلية والدولية خلال الفترة الماضية ، مؤكدًا على أن النشر الدولى يعتبر المفتاح الرئيسى لوصول الجامعة إلى تصنيف دولى متقدم ، لافتا إلى الزيادة الملحوظة التى شهدها معدل النشر الدولى بالجامعة خلال الفترة الماضية ، فلأول مرة خلال هذه الدفعة من مكافات النشر الدولى يتم ظهور كليات لم تكن تظهر من قبل .

وأوضح أن كلية العلوم احتلت المركز الأول فى مكافات النشر الدولى الدفعة ( 26 ) حيث بلغ عدد الأبحاث (123) بحث قام بها ١٣١ باحث وفى المركز الثانى جاءت كلية الصيدلة بعدد أبحاث ( 60 ) بحث قام بها 69 باحث ، وفى المركز الثالث كلية الطب بعدد أبحاث(57) بحث قام بها 127 باحث ، كذلك حصل على المكافأة ٥٦ باحث بكلية التربية بعدد أبحاث (٥٦) بحث ، ٥٦ باحث بكلية الهندسة بعدد أبحاث (٣٤) بحث ، 22 باحث بكلية البنات بعدد أبحاث (21) بحث ، ١٧ باحث بكلية الزراعة بعدد أبحاث (14) بحث ، ١٣ باحث بكلية الحاسبات والمعلومات بعدد أبحاث (7) أبحاث ، ١٢ باحث بكلية طب الأسنان بعدد أبحاث (7) بحث ، 4باحثين بكلية الألسن بعدد أبحاث (4) بحث ، وباحث واحد من كلية التربية النوعية بعدد أبحاث (3) بحث و باحثين اثنين بكلية الدراسات والبحوث البيئية بعدد أبحاث (2) بحث ، وباحث بكلية الدراسات العليا للطفولة عن بحث واحد .

وفى كلمته أوضح أ.د. أيمن صالح أن ما نراه الآن ما هو إلا عامل رئيسي فى تصنيف الجامعة دوليا ،متمنيا المزيد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات حيث أن لديهم مميزات وإمكانيات تضعهم فى مكانه كبيرة فى البحث العلمى ، لافتا إلى أنه يتم فتح باب التقدم للحصول علي مكافأة النشر الدولي بالجامعة مرتين فى العام لكل من السادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس والهيئة المعاونة الذين قاموا بنشر أبحاث دولية خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ التقدم للحصول على المكافأة.

وأضاف أن هناك خطة موضوعة بالجامعة من قبل لجنة النشر الدولى لتقييم الأبحاث وتقديم المكأفاة لمن يستحق ، مشيرا إلى تطوير الاجراءات الخاصة بالحصول على المكافأة حيث يمكن التقدم اليها الكترونيا ، مما انعكس على عدد الأبحاث المقدمة ففى خلال الـ 6 أشهر الماضية تم التقدم ب900 بحث ، مع تخصيص موقع الكترونى أيضا لقبول الالتمسات والتظلمات .

كذلك أعلن عن جوائز مالية جديدة ، وهى جائزة براءة الاختراع وجائزة مخصصة لكل من قام بنشر فصل فى كتاب والتى يمكن التقدم إليها أيضا الكترونيا .

وحول مركز النانو تكنولوجى والذى تم إنشاؤه بكلية العلوم ويقوم بإلاشراف عليه بنفسه ، أكد أ.د. أيمن صالح أنه سيتم فيه توفير كافة الامكانات والتجهيزات الملائمة لكل كليات الجامعة ، مشيرا إلى تكوين لجنه أخرى تقوم بالتنسيق مع لجنه النانو تكنولوجى للعمل على توفير ٢ جهاز الكترو ميكروسكوب في إطار خطة التطوير الشاملة التى تشهدها الجامعة.

جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس مكافأة النشر الدراسات العليا محمود المتيني

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