يحيى خالد وعلي زين الأكثر تسجيلاً.. إحصائيات منتخب مصر لليد أمام ألمانيا

إنجاز تاريخي للفراعنة

تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى الدور نصف النهائي في دورة الألعاب الأولمبية، التي تقام في اليابان حتى 8 أغسطس بعد الفوز على المنتخب الألماني 31/26 في الدور ربع النهائي؛ ليصبح الفراعنة أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى هذا الدور في دورة الألعاب الأولمبية.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطني بنتيجة 16/12؛ ليستمر التقدم في الشوط الثاني وينهي الفراعنة المباراة بالفوز بنتيجة 31/26.

ونستعرض إليكم خلال السطور التالية إحصائيات منتخب مصر لكرة اليد أمام ألمانيا في دور ال 8 بأولمبياد طوكيو.

سجل لاعبو المنتخب الوطني في مرمى ألمانيا 31 هدف من 40 تصويبة بنسبة تصل إلى 78٪، بواقع 12 هدفا عن طريق الـ 6 أمتار، و 3 أهداف عن طريق الـ 7 أمتار، و مثلهم من الـ 9 أمتار، و 4 أهداف عن طريق الأجنحة، و 3 أهداف عن طريق الهجوم السريع، و 5 أهداف من المراوغات الناجحة.

ويعد علي زين العابدين ويحيى خالد هم الأكثر تسجيلاً أمام ألمانيا برصيد 5 أهداف لكل منهما، ثم حل ثانياً كلاً من يحيى الدرع ومحمد سند بتسجيلهما 4 أهداف، ويأتي ثالثاً أحمد هشام دودو وأحمد الأحمر وعمر الوكيل بكار بتسجيلهما ل 3 أهداف.

وحل رابعاً في قائمة هدافي المنتخب الوطني في مرمى ألمانيا كلاً من، محمد ممدوح هاشم وأحمد عادل بتسجيلهم لهدفين فقط.

ونجح كريم هنداوي حارس مرمى المنتخب خلال المباراة في التصدي لـ 18 تصويبة من 41 تسديدة على المرمى بنسبة تصل إلى 41٪.

ويلتقي منتخب مصر لكرة اليد في الدور نصف النهائي في أولمبياد طوكيو، نظيره الفرنسي يوم الخميس المقبل.