محمد سند نجم اليد بعد التأهل لنصف نهائي الأولمبياد: لا تهاون أمام فرنسا

أعرب محمد سند نجم منتخب مصر لكرة اليد عن سعادته، بعد الوصول لنصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية، المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو من 23 يوليو إلى 8 أغسطس.

وتأهلت مصر إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية، لأول مرة في التاريخ، في النسخة رقم 32، المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وقال سند فى تصريحات صحفية اليوم: “طموحنا عال جدا، نركز في كل مباراة على حدة، سنحتفل ولكن نجهز للمباراة القادمة بنفس القوة والحماس للفوز على فرنسا”.

وأضاف: "فرنسا من أفضل منتخبات العالم وثقيل وله تاريخ، ولا مجال للتهاون أو الاستهانة في مباراة نصف النهائي".

وصعد منتخب الفراعنة بعد احتلال وصافة المجموعة الثانية.

ومن المقرر، أن يلتقي المنتخب الوطني، بفرنسا في نصف النهائي، يوم الخميس المقبل.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من:

كريم هنداوي، محمد عصام الطيار، محمد علي، عمر الوكيل "بكار"، يحيى الدرع، علي زين، حسن وليد قداح، أحمد هشام السيد "دودو"، سيف الدرع، يحيى خالد، أحمد الأحمر، محمد سند، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، أحمد عادل، وسام سامي نوار.