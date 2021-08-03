إسبانيا تخطف فوزا قاتلا من اليابان.. وتتأهل لمواجهة البرازيل في نهائي طوكيو

تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي أولمبياد طوكيو 2020 “ كرة قدم” بعد الفوز على اليابان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب سايتاما.

حسم التعادل السلبي على الوقت الأصلي للمباراة، رغم سيطرة المنتخب الإسباني على الكرة معظم أوقات اللقاء ، ليلجأ المنتخبين إلى الوقت الإضافي للمباراة.

خطف ماركو ماركو أسينسيو الفوز لمنتخب إسبانيا، في الدقيقة 115، ليضمن ميدالية أولمبية لـ الماتدور.

وكان منتخب إسبانيا تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على كوت ديفوار بخمسة أهداف مقابل هدفين، بينما تاأهل منتخب اليابات، بعد الفوز على نيلوزيلندا بركلات الترجيح.

موعد مباراة إسبانيا والبرازيل في نهائي أولمبياد طوكيو:

ومن المقرر أن يلتقي منتخب إسبانيا مع منتخب البرازيل، السبت المقبل، في تمام الواحدة والنصف ظهرا.