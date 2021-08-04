قرية الأشراف بأسوان تتحول لبانوراما جمالية ضمن مبادرة حياة كريمة .. شاهد

يلقى موقع صدى البلد الضوء على إحدى قرى محافظة أسوان التي استفادت من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وهى قرية " الأشراف " بوادي الصعايدة بإدفو شمال أسوان والتي تبعد بنحو 150 كيلو مترا عن العاصمة حيث أكد أهالي القرية من الرجال والنساء والشباب عن أنها أصبحت جنة بعد سنوات طويلة من المعاناة لهم في كل شيء.

وأشاد الأهالي بهذه المبادرة الكريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنسان الذي اهتم بالبسطاء ليعيشوا ويحيوا حياة كريمة بحق من خلال توفير مطالبهم واحتياجاتهم بشكل دائم ومستمر، مقدمين خالص الشكر للرئيس على رعايته لأبنائه في صعيد مصر.

وقالت محفوظة أحمد من أهالي القرية بأن القرية أصبحت جميلة جداً ، وتغير حالها وكل شيء فيها أصبح جميلا ، ولهذا نشكر الرئيس السيسي على هذه المبادرة حياة كريمة التي طورت كل حاجة ، وأصبح هناك مساحات خضراء كبيرة يلعب فيها الأطفال بأمان بعيدا عن الأتربة ولدغات العقارب والثعابين التي كانت موجودة قبل ذلك.

فيما أشار خالد محمود بأن أعمال التطوير شملت قرية الأشراف بالكامل حيث تم رفع كفاءة المدرسة بالقرية بعد أن تم تطويرها ودهان جدرانها وتغيير المرافق فيها وتوفير مستلزمات الدراسة المطلوبة، كما تم تطوير وإعادة تأهيل نحو 51 وحدة سكنية بالقرية وتوفير كافة مستلزمات المعيشة لها، بجانب دعم القرية بمشروع الصرف الصحي ووصلات مياه الشرب وتحسينها لخدمة سكان المكان، علاوة على تطوير الوحدة الصحية وتوفير الأدوية اللازمة لخدمة صحة الأهالي.

وبذلك فقد ساهمت المبادرة الرئاسية في تحقيق الرعاية والحياة الكريمة لنحو 779 أسرة بإجمالي 3985 نسمة داخل قرية الأشراف حيث كانت من أبرز وأهم المشروعات التي تم تنفيذها بالقرية تمثلت في مشروع الصرف الصحي بتكلفة 4 ملايين و400 ألف جنيه، ومشروع تطوير المدرسة بتكلفة 270 ألف جنيه، و50 ألف جنيه لتطوير الحضانة، و299 ألف جنيه لتطوير الوحدة الصحية.

كما تم التنسيق بين المحافظة والإدارة المركزية للري وبعض البنوك الوطنية للقيام بتحويل نظام الري من الري بالغمر إلي نظام الري الحديث، وجارى بالتوازي تنفيذ مشروعات مياه الشرب بتكلفة 8 ملايين جنيه لتوفير مياه شرب نظيفة ، وتم كذلك تركيب 75 عمود كهرباء بالمشتملات، وكذا محول كهربائي بتكلفة مليون جنيه من خلال الهيئة العربية للتصنيع، فضلًا عن تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الكهرباء من خلال شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بتكلفة مليون جنيه.

وافتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المخبز البلدي الجديد بطاقة 7 آلاف رغيف من العيش المدعم يومياً بقرية الأشراف بوادي الصعايدة بمركز إدفو ، وهى إحدى قرى مبادرة حياة كريمة الواقعة على بعد 150 كم شمال مدينة أسوان ، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل المتواصل و الاستجابة للمطالب الجماهيرية وخاصة في القرى المدرجة ضمن مبادرته التنموية الرائدة " تطوير الريف المصري .. حياة كريمة " .

وعقب ذلك تفقد محافظ أسوان عدد من المواقع الخدمية التي تم إنشاؤها أو تطويرها داخل القرية رافقه فيها أحمد شعبان نائب المحافظ ، ورؤساء ومديرى الجهات التنفيذية حيث أعرب أهالى الأشراف عن فرحتهم الغامرة وتوجيه شكرهم للرئيس السيسى بتغير وجه الحياة وتحقيق أحلامهم لوقع ملموس بعد جنى ثمار حياة كريمة سواء في البنية التحتية أو الخدمات الأساسية .

وقد أكد اللواء أشرف عطية بأن أفتتاح هذا المخبز البلدى بعد موافقة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على إنشاءه ، بجانب ما شهدته قرية الأشراف والقرى الأخرى من مشروعات عديدة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق ، علاوة على رفع كفاءة المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب وغيرها من الخدمات يؤكد على أن ما يشهده الريف المصرى بعد إطلاق القيادة السياسية لهذه المشروعات الضخمة يعتبر معجزة بكل المقاييس في تاريخ الدولة المصرية الحديث .

ولفت المحافظ إلى أنه تم أيضاً رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزل وسقف في المرحلة الأولى فقط مما غير وجه الحياة إلى الأفضل وساهم في تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر إحتياجاً لتصبح هذه القرى جاذبة للسكان بعد أن كانت طاردة لهم .

وأعطي أشرف عطية توجيهاته بفتح فصول للمرحلة الإعدادية ملحقة بمدرسة الأشراف الإبتدائية والتى جاءت ضمن 83 مشروع ، موضحاً بأنه تم وجارى تنفيذ 83 مشروع بالمرحلتين الأولى والثانية لمبادرة حياة كريمة داخل 13 قرية بتكلفة إجمالية 498 مليون جنيه ، وهو الذى يتوازى مع مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل الريف المصرى والتي تضم على مستوى المحافظة 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و 315 نجع وكفر وتابع موزعين على 3 مراكز إدارية هي كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة.

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