متواجد الآن في مصر.. الصحة تزف بشرى سارة بشأن علاج مرض ضمور العضلات

قال الدكتور هاني طاهر عضو اللجنة العليا لعلاج ضمور العضلات بوزارة الصحة، قمنا بمخاطبة الشركة الخاصة بإصدار علاج ضمور العضلات ، وتوافرت لدينا حقنة علاج مرضى ضمور العضلات أمس، وذلك بعد الحصول على الموافقات الخارجية الخاصة بها.

وأضاف طاهر ، اليوم قمنا بحقن مريضة تعاني من مرض ضمور العضلات بعد الكشف عليها، قائلا «الآن يمكننا مساعدة مرضى ضمور العضلات من خلال العلاج الجيني الخاص بهذا المرض».

وأوضح طاهر، أن جميع الإحصائيات التي قمنا بعملها حول هذا العلاج كانت مرضية، وتتفاوت في علاج الحالات حسب السن وحسب نوع الطفرة المتواجدة لدى المريض .

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من داخل غرفة العمليات.. الصحة: أول حالة حقن لمريض ضمور العضلات.. صور وفيديو

أعلن مصدر طبي بمعهد ناصر، أن أول مريض بمرض ضمور العضلات، داخل غرفة العمليات ليتم حقنه بأغلى دواء في العالم، بتكلفة 3 مليون دولار تقريبا للجرعة الواحدة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لصدي البلد، أن إجمالى المصابين بمرض ضمور العضلات المسجلين 204 حالات، يوجد منهم تحت سن السنتين 57 حالة، والحالات التي يمكن علاجها فورا 32 حالة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن علاج ضمور العضلات الشوكى ليس قاصرا على الحقنة التي يتلقاها الطفل المريض، بل هناك أمورا أخرى متعلقة بالتحاليل والمتابعة.

وأفاد المصدر، أن المراكز الـ24 التي افتتحتها الوزارة في مختلف أنحاء الجمهورية تم مناظرة 25 حالة من بينهم 8 حالات مناسبين لتلقى العلاج، وحالة غير مناسبة، 16 حالة تحت التقييم والمتابعة.

وأضاف أنه تم تخصيص أماكن لفحص المرضى وإعطائهم العلاج المناسب، و تم تجهيز 3 أماكن للحقن فى معهد ناصر وجامعة عين شمس والجلاء ونهدف إلى عمل فرق وأطقم عمل على أعلى مستوى".

و أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن تخصيص ٢٤ عيادة على مستوى الجمهورية لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي في مصر وتقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجيني للمصابين من الأطفال، في إطار الاهتمام بالصحة العامة وتحقيق رؤية مصر 2030.