برلماني: سايلو فودز والمشروعات التنموية شعاع أمل جديد للنهوض بالاقتصاد

أكد النائب حافظ عمران، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بالسادات بمحافظة المنوفية اليوم ، نافذه تنموية جديدة أطلقتها الدولة ضمن خططها الاستراتيجية وشعاع أمل جديد للنهوض بالاقتصاد الوطني.



وأضاف عمران في تصريحات له اليوم ، أن الرئيس السيسي ، يسير بخطئء ثابته نحو تحقيق الأمن الغذائي بالتوازي مع تحقيق الأمن القومي للدوله المصريه ، بكافة محاوره ، مشيرا إلي أن المشروعات الكبري ستعمل علي احداث نقله نوعيه كبري السوق المحلية المصريه وتساهم في خفض التضخم ومعدلات البطاله وتعمل علي الاكتفاء من مختلف الصناعات والمشروعات ، مشدداً بأن الجميع استقر ووضح له بأن العمل والإصرار هم طريق النجاح وإن الدوله ماضيه في تحقيق معدلات نمو مرتفعه في ظل الرؤية الثاقبه للقيادة المصريه من خلال اختيار أفضل السبل والمسارات التي ستكون انطلاقة للجمهوريه الجديده.

ولفت إلي أن خطط الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة التي تبنتها الدولة في إطار الجمهورية الجديدة تسير بخطوات ثابتة، مؤكدا أن الدولة تعمل لبناء الإنسان عن طريق التعليم والمعارف والهوية القومية والإنتماء والبناء العقلي وإعداد اجيال قادرة علي تحقيق النهضه في كافة المجالات وفي كل المحافل .



يذكر أن المدينة تقع على مساحة 135 فدانا والمرحلة الأولى 102 فدان بنسة بناء 50 %،

