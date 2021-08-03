إيقاف عيسى حياتو لمدة عام وتغريمه 30 الف فرنك سويسري

أعلنت لجنة العقوبات، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" معاقبة الكاميروني عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقي السابق لكرة القدم، بحرمانه من ممارسة أي نشاط كروي لمدة عام.

وعُوقب حياتو بالتغريم مبلغ 30 ألف فرانك سويسري، وذلك بسبب ثبوت وجود انتهاكات فى توقيع مذكرة التفاهم والاتفاقية التعاقدية لتسويق وسائل الإعلام وحقوق التسويق للمسابقات التى نُظمت مع شركة لاجاردير سبورت الفرنسية بين عامي 2014 و 2017.

وجاء بيان الفيفا كالآتي:" في قرارها ، بعد جلسة استماع موسعة ، قضت الغرفة القضائية ، بناءً على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق ، بأن عيسى حياتو قد خرق واجبه في الولاء في منصبه كرئيس للكاف ، من خلال الدخول ، باسم ونيابة عن الاتحاد ، في اتفاقية مناهضة للمنافسة مع لاجاردير والتي كانت ضارة وتسببت في أضرار جسيمة لـ للكاف ( مبلغ 200 مليون جنيه مصري ، فضلاً عن سمعته).

وتولى حياتو رئاسة الكاف من عام 1988 وحتى عام 2017، قبل أن يخلفه الملغاشي أحمد أحمد