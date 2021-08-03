عمرو أديب عن منتخب اليد: لا سويدي ولا ألماني المصري حققلي كل الأماني

وجه الإعلامي عمرو أديب، الشكر لـ منتخب مصر لـ كرة اليد بعد التأهل إلى الدور نصف النهائي، من منافسات كرة اليد رجال، بـ أولمبياد طوكيو، بعد الفوز على ألمانيا ، ونشر تغريدة من خلال حسابة على موقع تويتر .

وغرد عمرو أديب: “ بجد مفيش كلمات تنفع . وهو فعلا انجاز تاريخى مش مبالغه وهما رجاله فعلا دلوقتى ومن شهر ومن سنه . صانعوا السعاده ابطال الفخر . شكرا جبابره اليد رفعتوا الروح المعنويه لكل المصريين . لا سويدي ولا المانى المصري حققلى كل الامانى ”.

ويذكر أن علق الاتحاد الدولي لكرة اليد، على تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي، من منافسات كرة اليد رجال، بـ أولمبياد طوكيو، بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 31- 26.

وكتب الاتحاد الدولي لكرة اليد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: تاريخ صنع في طوكيو 2020 حيث أصبحت مصر أول منتخب إفريقي يصل إلى الدور نصف النهائي في تاريخ الأولمبياد، وأول منتخب غير أوروبي منذ 1988، يهزم ألمانيا في الدور ربع النهائي.