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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل الرسالة .. مصر : ندعم ونقدر جهود الرئيس التونسي للتطلعات المشروعة في النماء والاستقرار

الرئيس التونسى يستقبل
الرئيس التونسى يستقبل سامح شكرى وزير خارجية مصر

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن وزير الخارجية سامح شكري قد توجه صباح اليوم، ٣ أغسطس الجاري، إلى الجمهورية التونسية، حاملًا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.

 

هذا، وقد نقل الوزير شكري، خلال لقائه مع الرئيس قيس سعيد، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس التونسي، مُعربًا عن تضامن مصر ودعمها للرئيس التونسى في جهوده الرامية للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي الشقيق في الاستقرار والنماء، على نحو يصون مؤسسات الدولة الوطنية، ويحفظ مقدرات شعبها وإرادته الحرة.

 

وجددّ الوزير شكري، خلال اللقاء، ثقة مصر في قدرة القيادة التونسية على تجاوز الظروف الدقيقة الحالية، وفيما تتخذه من إجراءات تُمكن مؤسسات الدولة من الاستجابة الناجزة لمختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والصحية.

لحظة استقبال الرئيس التونسى لوزير الخارجية المصرى سامح شكرى 
 استقبال الرئيس التونسى لوزير الخارجية المصرى سامح شكرى 
 استقبال الرئيس التونسى لوزير الخارجية المصرى سامح شكرى 

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