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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لرفع كفاءتها..الزراعة تتابع حصر الأصول العقارية والميكنة الزراعية بالشرقية

الزراعة تتابع حصر
الزراعة تتابع حصر الأصول العقارية والميكنة الزراعية

قام سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمسؤول عن حصر ورفع كفاءه الأصول بالوزارة والدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعه الاليه والدكتور السعيد حماد رئيس جهاز تحسين الأراضي.


بتفقد بعض الأصول التابعة للوزارة في محافظة الشرقية بحضور نواب البرلمان عن دائرة الحسنية النائب السيد رحمي والنائب خالد عبد المولى عضوا لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والذين أشادا بسياسة واستراتيجية وزارة الزراعة في تلك المرحلة والدعم الواضح للالات والمعدات الزراعية بمحطه الزراعة الالية وجهاز التحسين الاراضي حيث توجد.
محطة للزراعة الالية على مساحه فدان ونصف بها ٢٢ معدة والة زراعية تعمل جميعها بحالة جيدة بالاضافة ل ٧ معدات بمحطة التحسين .

 

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  بحصر ورفع كفاءه جميع الأصول المملوكه للوزاره سواء العقارية  او الميكنة والالات الزراعية.


وقال صالح إن ذلك يأتي في إطار التوجيهات المستمرة لوزير الزراعة برفع كفاءه الأصول وتحقيق العائد الاقتصادي المناسب ودعم المزارعين بالآلات والميكنة الزراعية بأسعار  رمزية والتأكد من جاهزية جميع الآلات والميكنة الزراعية للعمل وتقديم خدمة حقيقية للمزارعين.

الشرقية الزراعة وزارة الزراعة الري رفع كفاءتها الاصول العقارية الميكنة

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