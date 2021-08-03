عضو الشيوخ: قطاع الصناعات الغذائية يوفر المزيد من فرص العمل

علق محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على افتتاح الرئيس السيسي اليوم لـ المدينة الصناعية الغذائية بمدينة السادات .

وقال محمد فريد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد “، أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات المهمة في الصناعة ويوفر 25 % من فرص العمل التي توفرها الصناعة بمختلف قطاعاتها”.

وتابع محمد فريد :" قطاع الصناعات الغذائية يولد عدد كبير من فرص العمل وحجم الاستثمارات به كبير يصل لحوالي 500 مليار جنيه، ويعتبر من القطاعات المصدرة للخارج ".

واكمل محمد فريد :": المواد الغذائية يعتبر اعلى يند تنفق عليه الأسر المصرية اموال"، مضيفا:" المجمعات الصناعية الكبرى فكرة جيد لزيادة حجم إنتاجية مختلف الصناعات".

توجيه الرئيس السيسي برفع سعر رغيف الخبز المدعم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه حان الوقت لإعادة تسعير رغيف الخبز المدعم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتوقف، لأنه ليس من المعقول أن يكون ثمن 20 رغيف عيش بثمن سيجارة، موضحا أنه لا يتحدث عن زيادة كبيرة في أسعار الخبز المدعم..



وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، "ثمن الوجبة المدرسية من 6 إلى 7 جنيهات، وتكلفة الوجبة سنويا على الدولة 8 مليار جنيه، متابعا: "الفلوس دي هنجبها منين؟".



وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، "عاوزين ننجب اطفال كتير أو أطفال يتمتعون بصحة وتعليم جيد، نحن نمتلك 3.4 طالب لديه أعباء على قلبه من السمنة، فهذا يعنى قلة الرعاية والاهتمام بهؤلاء الأطفال، سواء كان في المدرسة أو في المنزل".



ولفت الرئيس السيسي "يجب أن نعترف بتقصيرنا جميعا نحو الاهتمام بهذه الشريحة دون حرج، ويجب أن يكون جميع الأهالى لديهم مراقبة حقيقية لوزن وصحة أولادهم باستمرار وتوعية، عن طريق نظام غذائي وصحى".

يستعرض صدى البلد تفاصيل إنتاج رغيف الخبز في منظومة دعم الخبز بالأرقام التالية:



سعر تكلفة رغيف الخبز الواحد حوالي 65 قرشا

تتحمل الدولة 60 قرشا مقابل إنتاج كل رغيف

سعر بيع الرغيف 5 قروش

يدفع المواطن 25 قرشا فقط مقابل حصته من الخبز يوميا

20 رغيفا مدعما يساوي سعر سيجارة واحدة

تدعم الدولة حصة الفرد من الخبز بقيمة 3 جنيهات لكل 5 أرغفة يوميا

تبلغ فاتورة دعم الخبز نحو 53 مليار جنيه

تستورد مصر حوالي 14 مليون طن قمح سنويا

تشتري وزارة التموين القمح المحلي من المزارعين بقيمة 15 مليار جنيه