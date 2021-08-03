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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة «حياة كريمة»

«مستقبل وطن» يوزع 500 كرتونة مواد غذائية في كفر الشيخ.. صور

مستقبل وطن يوزع كراتين
مستقبل وطن يوزع كراتين غذائية

وزع حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ 500 كرتونة مواد غذائية على المواطنين بمدينة كفر الشيخ ضمن مبادرة «حياة كريمة» وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي للحزب، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة.

وقال المحاسب أحمد علاء جعفر، أمين تنظيم الحزب بمحافظة كفر الشيخ، قمنا بتوزيع 500 كرتونة مواد غذائية بمنطقة السلخانة بمدينة كفر الشيخ أمس واليوم لتوفير حياة أفضل للمواطنين في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لشعب عظيم، موضحاً أنه سيتم خلال الأيام المقبلة توزيع كميات أخرى من كراتين المواد الغذائية بعدد من قرى مراكز المحافظة لتوفير حياة أفضل للمواطنين.

يأتي ذلك فى إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التى ينظمها الحزب فى جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

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كفر الشيخ مستقبل وطن مبادرة حياة كريمة محافظة كفر الشيخ حياة كريمة المبادرة الرئاسية

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