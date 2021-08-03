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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

معاناة 3 فنانين خلال 24 ساعة .. آخر تطورات الحالة الصحية لـ بيومي فؤاد وأحمد فتحى ورامي وحيد

بيومى وأحمد ورامى
بيومى وأحمد ورامى

حالة من القلق أثارت محبي كل من الفنانين بيومي فؤاد وأحمد فتحى ورامى وحيد ، وذلك بعد تعرضهم لوعكة صحية، إلا أنهم طمأنوا جمهورهم عليهم ، وفى السطور التالية نستعرض تطورات حالاتهم الصحية .

 

بيومى فؤاد : 

كشف الفنان بيومي فؤاد لموقع "صدى البلد"، تطورات حالته الصحية بعد غيابه عن الوعي لمدة 48 ساعة.

وقال بيومي فؤاد في تصريح خاص: "أنا بخير الحمد لله وحالتي مستقرة.. وأتلقى باقي العلاج".

وأضاف بيومي فؤاد: "أجريت مسحة فيروس كورونا وجاءت النتيجة سلبية الحمد لله.. ارتفاع حرارتي؛ كان بسبب نزلة برد فقط".

واختتم  بيومى فؤاد "أشكر كل من اطمئن علي، وعلى حالة الحب الكبيرة التي شهدتها.. وسأعود لمصر خلال الأسبوع المقبل".

ونشرت صفحة الفنان بيومي فؤاد عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” تعرضه لفقدان الوعى أثناء تواجده فى الإمارات.

وعلق بيومى فؤاد: "أنا في دولة الإمارات العربية الشقيقة لمدة كام يوم أصبت بدور برد شديد جدا من بتوع زمان، أفقدني الوعي لمدة 48 ساعة.. مقدرش أقولكم كم الاهتمام والحب اللي شوفته من جهات مختلفة (وزارة الداخلية والصحة)، لدرجة إني مش لاقي كلام يوفيهم حقهم واهتمامهم، ومع تأكدهم إنها مش كورونا”.

وتابع بيومى فؤاد : “ملحوظة في ناس من اللي اهتمت، ماتعرفش مين بيومي فؤاد، بس يعرفوا إني ضيفهم، شكرا دولة الإمارات العربية الشقيقة”. 

رامى وحيد : 

نشر الفنان رامى وحيد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يعلن فيه عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال رامى وحيد: «الحمد لله على الابتلاء أنا جاتلي كورونا». 

أحمد فتحى 

وكشف الفنان أحمد فتحي في تصريح خاص  لصدى البلد عن إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"  حيث جاء نتيجة مسحته الطبية إيجابية .

وقال أحمد فتحى إن حالته الصحية مستقرة ، ويخضع حالياً للعزل المنزلي، مؤكداً انه يتبع بروتوكول وزارة الصحة المصرية .

بيومي فؤاد الفنان احمد فتحى احمد فتحي رامي وحيد كورونا

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