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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مش بنخاف.. أحمد موسى يصفق لمنتخب اليد بعد التأهل لنصف نهائي الأولمبياد

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

هنأ الإعلامي أحمد موسى، منتخب مصر لكرة اليد بعد فوزه على منتخب ألمانيا وتأهله إلى نصف نهائي اولمبياد طوكيو 2020، وصفق لمنتخب مصر لكرة اليد على الهواء .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "،:"منتخب مصر لكرة اليد عظيم مبروك ليهم وهذا أفضل منتخب مثل مصر في رياضة كرة اليد ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: " منتخب كرة اليد مش بيخاف من حد ورايحين لمنصة التتويج وحصد ميدالية أولمبية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: " منتخب مصر فاز في كل مباريات أولمبياد طوكيو  ماعاد مباراة الدنمارك، ومنتخب مصر لكرة اليد يكتب التاريخ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  مصر ضمن الأربعة الكبار في كرة اليد في اولمبياد طوكيو 2020".


مشاركة البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو

أقيمت اليوم الثلاثاء باقي منافسات دورة الألعاب الأولمبية، والتي تجرى فعالياتها في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس.

 

ونستعرض إليكم خلال السطور التالية نتائج اليوم الخاصة بالبعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

كرة اليد

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى الدور نصف النهائي، عقب الفوز على نظيره الألماني بنتيجة 31/26، ليصبح الفراعنة أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل لهذا الدور في الأولمبياد.

الغطس


تأهل مهاب مهيمن إلى الدور النهائي في منافسات 3 متر سلم متحرك بعد إحتلاله المركز ال 11 بإجمالي 405,85 نقطة.

وفي الدور النهائي فقد مهاب في الحصول على ميدالية، عقب إحتلاله المركز ال 11 بإجمالي 393,15 نقطة.

المصارعة

تأهل محمد مصطفى إلى الدور ربع النهائي في منافسات المصارعة الرومانية وزن 87 كجم، عقب الفوز على بطل بيلاروسيا بنتيجة 9/1، وفي دور ال 8 فاز على بطل كوبا ليتأهل لنصف النهائي، قبل أن يخسر أمام بطل المجر بنتيجة 9/2 وينافس على الميدالية البرونزية غداً.

تأهل محمد إبراهيم كيشو إلى الدور ربع النهائي في منافسات المصارعة الرومانية وزن 67 كجم، عقب الفوز على بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 7/6، وفي دور ال 8 فاز على بطل أرمينيا ليتأهل لنصف النهائي، قبل أن يخسر أمام بطل أوكرانيا بنتيجة 7/6 وينافس على الميدالية البرونزية غداً.

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