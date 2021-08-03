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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أكثر من لون للتصميم الواحد

مصممة أزياء تقدم نصائح لأزياء موسم الصيف .. فيديو

أزياء موسم الصيف
أزياء موسم الصيف

قالت أسما يوسف، مصممة الأزياء، إنها لا تحب إجراء أكثر من لون للتصميم الواحد، معقبة: "مش بحب أنزل موديل معين بألوانه المختلفة".

وأضافت "مصممة الأزياء"، خلال حوارها مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن هناك الكثير من التصاميم التي تصلح للذهاب إلى البحر، وتستخدم في نفس الوقت للخروج إلى بعض الأماكن الأخرى.

وتابعت مصممة الأزياء : "لازم أعمل التصاميم التي تناسب كل الأذواق، حتى إذا لم تكن ذوقي، لأن هدفي في المقام الأول إرضاء كل الناس".

وأضافت مصممة الأزياء أن بعض السيدات لا ترضى بارتداء بعض الملابس الواسعة بشكل زائد، ولكن هناك بعض السيدات تعجب بهذا الأمر.

وأكملت مصممة الأزياء : "الملابس الواسعة مناسبة لكل الأوزان، البنت الرفيعة يزيد وزنها من خلال لبس الملابس، والبنت السمنية اللبس الواسع يضيع الكثير من التفاصيل".

أزياء موسم الصيف
 

عرضت أسماء يوسف مجموعة من تصاميم  الأزياء على عارضات ازياء على الهواء لـ مجموعة من  تصا موضة الصيف .

قالت  أسماء يوسف مصممة الأزياء، إنها بدأت في احتراف تصميم الأزياء منذ 6 سنوات،  مضيفة:" في البدايات بدأت في تنفيذ تصاميم أزياء صغيرة تضم لمسات خاصة بي".

وأضافت  أسماء يوسف :" اللبس الواسع محبب لفتيات مش محجبات  ويضيف حالة من الرقي"، متابعة " تصميمات الأزياء التي أقوم بتنفيذها بها ألوان مختلفة عن بعضها البعض وهناك تنسيق بينها".

مصممة أزياء أسما يوسف البيه والهانم صدى البلد أزياء موسم الصيف

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