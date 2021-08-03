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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية بالحامول وفوه في كفر الشيخ.. صور

إغلاق مراكز الدروس
إغلاق مراكز الدروس الخصوصية

نجحت حملتا مجلس مدينة الحامول وفوه بمحافظة كفر الشيخ من غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية، تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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تمكنت الحملة بالحامول بإشراف عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول من غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية بمدينة الحامول والتحفظ على بعض الأثاث المستخدم في تلك المراكز والسناتر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً على استمرار الحملات على الدروس الخصوصية بالمدينة والقرى.

 

كما تمكنت الحملة بفوه بإشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، من غلق 3 من مراكز الدروس الخصوصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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محافظ كفر الشيخ الدروس الخصوصية كفر الشيخ حملة مجلس الوزراء

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