القليوبية في 24| الهجان يتابع أعمال تطوير مستشفى طوخ والطريق الدائري.. ويعقد اختبارات لمرشحي التدريب بالتنمية المحلية.. جهود أمنية لكشف غموض مقتل عامل

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث خلال الـ 24ساعة الماضية حيث أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير مستشفى طوخ المركزي، وذلك للوقوف على نسبة التنفيذ ودفع الأعمال بها.

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حيث تشمل المستشفى "مناطق انتظار - مكاتب إدارية - العيادة الخارجية - قسم للطواريء - قسم للغسيل الكلوي - قسم للعلاج الطبيعي - العناية المركزة - قسم الأشعة - التعقيم المركزي - غرف عمليات - استراحات الأطباء ومدرسة التمريض قسم النساء والولادة - قسم للمعامل – حضانات - قسم للحروق - قسم جراحة المناظير"، بتكلفة 308 مليون جنيه تنفذها شركة وادي النيل.



واستمع المحافظ، من مقاول المشروع أنه تم الانتهاء من أعمال صب الدور الثالث، والبدء في إضافة أعمال جديدة بإضافة مبنى مكون من دور أرضي ودورين علوي وتم توريد المصاعد والتكييفات ، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتسليم في الموعد المحدد له.



واستكمل المحافظ جولته بمتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري، بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب و ومدينة الخصوص، للوقوف على أي مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة مع رفع مخلفات الإزالة أولاً بأول، مع إزالة القواعد والسملات للمباني التي تم إزالتها، وذلك للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.



ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء عمرو أبو راية مساعد مدير أمن القليوبية وأحمد الوزيري رئيس مجلس مدينة طوخ، واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة والعميد عبد التواب محمد رئيس مدينة الخصوص.



من ناحية اخري قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالاشراف على خطة اختبارات تحديد المستوى المرشحين للدورات التدريببية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام التدريبى 2021 / 2022، وذلك فى ضوء اهتمام محافظة القليوبية ببناء قدرات كافة العاملين بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



والتقي محافظ القليوبية مع المرشحين من مجالس المدن والمراكز والاحياء والوحدات القروية للدورات التدريبية وحثهم على التدريب وبناء القدرات وتنميه المهارات وجاء ذلك بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ ، مشيرا إلى ان التدريب وبناء القدرات يساعد فى تقوية نقاط الضعف لدى الموظف مما يساعد فى تحسين بيئة العمل وتقديم خدمة جيدة للمواطن .



واضاف محافظ القليوبية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية يهتم ببناء قدرات العاملين بالادارة المحلية بمختلف مستوياتهم الادارية ، مما يساعد فى بناء صف ثان من القيادات.



يذكر أن محافظ القليوبية قام بإصدار قرار بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة نائب المحافظ لبناء القدرات واختيار المتدربين المرشحين لدورات مركز التنمية المحلية بسقارة مع وضع خطة أختبارات لتحديد المستوى للدورات وذلك بناء على توصيات ورشه العمل المنعقدة بمركز التنمية المحلية بسقارة .



حيث تناولت اليوم اختبارات تحديد المستوى لدورة قادة المستقبل حيث ترشح لها 22 موظف ودورة الحاسب الالى 20 موظف ودورة TOT (دورة اعداد المتدربين) لعدد 9 موظفين ، بالاضافة الى 10 موظفين لدورة GIS (نظم المعلومات الجغرافية) فضلا عن دورة اللغه الانجليزية التى ترشح لها 6 موظفين ، ودورة PMP ( ادارة المشاريع) ترشح لها عدد 3 موظفين ، كما تناول اليوم اختبار لدورة الشبكات بعدد 3 مرشحين ودورة تحليل البيانات SPSS (التحليل الاحصائي) ترشح لها عدد 4 ، وايضا دورة الجرافيك ودورة البرمجة.



كما تكثف الأجهزة الأمنية فى القليوبية جهودها لكشف لغز العثور على جثة عامل بمنطقة نزلة باسوس التابعة لدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية مصابا بطلق نارى من فرد خرطوش بالرأس، وتبين سرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى كان بحوزته وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بإعمال الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب انتهاء التشريح، وسرعة ضبط المتسبب بالواقعة.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب بنزل باسوس من الطريق الدائرى دائرة المركز مصابا بطلق خرطوش بالرأس.

على الفور انتقلت قوة أمنية ورجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "محمد ع ع" 22 سنة عامل مقيم بمنطقة عزبة أسما التابعة لميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب تلقى طلقة خرطوش بالرأس تسبب فى وفاته على الفور وتبين سرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى كان بحوزته وتولت النيابة التحقيق.