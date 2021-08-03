عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب محمد حلاوة : اهتمام السيسي بافتتاح مدينة سايلو فودز اليوم يرسخ أهم ضمانات للأمن الغذائي والاقتصادي في مصر

النائب محمد حلاوة
النائب محمد حلاوة

أكد النائب محمد حلاوة عضو مجلس الشيوخ المصري أن الرئيس السيسي يواصل افتتاح  المشروعات العملاقة في مختلف المجالات الاستراتيجية مشيراً إلى افتتاح الصرح العملاق فى المنوفية لمدينة سايلو فودز والتي تعد المشروع الغذائي التأميني الأهم في المرحلة الحالية لما يقدمه من صوامع لتخزين القمح وعدد كبير من المصانع الغذائية والتي تعمل بشكل متكامل على تعظيم الإنتاج الغذائي المحلي والتوسع في الصناعات الغذائية في الدلتا لتحقيق أعلى معدلات الأمن الغذائي  للمصريين بالإضافة إلى توفير ملايين الوجبات الغذائية يوميا للطلاب في المدارس .

و أضاف حلاوة أن ما شهدته مصر اليوم في مدينة سايلو فودز يؤكد على عدد من الحقائق الأساسية ، أولها أننا نعيش بالفعل مرحلة الجمهورية الجديدة بمصداقية كاملة وباستراتيجيات بعيدة المدى

وثانياً أن الرئيس السيسي يضع نصب عينيه أولويات الأمن الغذائي للمصريين بالإضافة إلى المعايير الصحية الرفيعة التى ينتج بها هذا الغذاء وكيفية حماية أطفالنا في المدارس من خلال الوجبات الغذائية التي تصل تكلفتها ل 8 مليار جنيه سنوياً تتحملها الدولة بالكامل
وقال حلاوة أنه في الوقت الذي تسابق مصر فيه الزمن نحو تحقيق الأمن الغذائي بهذا المستوى من المشروعات فإن الرئيس حذر  فيما يتعلق بقضية الزيادة السكانية والتي تلتهم ثمار التنمية الكبرى التي تحققها مصر

ودعا حلاوة إلى الاستجابة الفورية لتحذيرات الرئيس في هذا الملف الخطر من كل قطاعات الدولة في الإعلام والصحافة والمؤسسات التربوية والهيئات الدينية والمجالس النيابية لنشر الوعي بتلك القضية ومشاركة الرئيس المسئولية في مجال التوعية للمواطنين حتى يتوقف غول الزيادة السكانية عن ابتلاع ما تحققه التنمية الشاملة في عهد السيسي .

ترشيحاتنا

وكيل موازنة النواب: رفع سعر الرغيف سيكون له مردود إيجابي اقتصاديا

وزير الاتصالات: بناء 1000 برج محمول لزيادة رقعة الانتشار الشبكي بالريف..فيديو

10 نصائح لمزارعي بنجر السكر يجب مراعاتها خلال أغسطس

لمزارعى الموالح .. ننشر أهم 10 نصائح يجب مراعاتها خلال أغسطس

المصالح التجارية أم العلاقات عبر الأطلسي.. ما مصير ألمانيا بعد ميركل؟

بعد تكثيف المفاوضات.. مهاجم الأهلي يقترب من ألتاي سبور التركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار أغسطس .. مسئول بالري: ظاهرة غريبة وغدا ستكون غزيرة|فيديو

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

أول رد من محمد رمضان بعد تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه .. فيديو

أول رد برلماني بشأن رفع سعر رغيف الخبز

سعر رغيف العيش الجديد بعد توجيهات السيسي .. (توقعات)

أحمد موسى: حرب قادمة في المنطقة خلال ساعات

معاناة 3 فنانين خلال 24 ساعة .. آخر تطورات الحالة الصحية لـ بيومي فؤاد وأحمد فتحى ورامي وحيد

على شط البحر.. صورة رومانسية ل عمرو السولية وزوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

فيديو

فيديوجراف.. سعر الرغيف وصحة المواطنين في بؤرة اهتمام الرئيس السيسي

فيديوجراف.. هولوجرام العملات البلاستيكية تثير جدلا واسعا.. ما سرها؟

فيديوجراف.. قصة استهداف ناقلة إسرائيلية في بحر العرب.. تسلسل زمني

دجاج يزيد الروحانيات.. انسحاب عمرو خالد على الهواء لشعوره بالحرج ..فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

اﻟﻤﺰﻳﺪ