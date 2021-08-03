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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الزمالك | رئيس شباب المحمدية يكشف موقفه من ضم حميد أحداد..الترجي يخطف صفقة جزائرية.. وتقسيمة قوية بين اللاعبين

أخبار الزمالك
أخبار الزمالك

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة داخل نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي :-

 

مران الزمالك.. تقسيمة قوية بين اللاعبين وتألق أيمن حفني ومحمد عبد الشافي

 

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال المران المسائي للفريق الأبيض اليوم الثلاثاء.

 

مران الزمالك.. الونش وفتوح يشاركان في التدريبات المسائية

 

انضم محمود حمدي الونش وأحمد فتوح لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمعسكر الفريق المغلق بمدينة برج العرب في الإسكندرية.


الترجي يخطف صفقة جزائرية من الزمالك

 

أكد تقرير صحفي، أن مجلس إدارة نادي الترجي توصل إلى اتفاق نهائي، مع الجزائري كريم العريبي مهاجم نيم الفرنسي، للانضمام إلى صفوف الفريق التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.


باسم مرسي: الزمالك الأقرب للقب الدوري ورمضان صبحي يقدم أفضل مواسمه

 

كشف باسم مرسي٬ نجم مصر المقاصة٬ عن تلقيه عدة عروض من أندية الدوري الممتاز قبل انتقاله للفريق الفيومي فى بداية الموسم الجاري.


خاص.. رئيس شباب المحمدية يكشف موقفه من ضم حميد أحداد

كشف هشام آيت منا رئيس نادي شباب المحمدية المغربي، موقفه من التعاقد مع حميد أحداد لاعب نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

نادي الزمالك محمود حمدي الونش أحمد فتوح نادي الترجي الجزائري كريم العريبي باسم مرسي حميد أحداد

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مران الزمالك.. تقسيمة قوية بين اللاعبين وتألق أيمن حفني ومحمد عبد الشافي

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