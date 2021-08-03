بنخفيضات تصل إلى 40%.. التموين تعلن عن تفاصيل الأوكازيون الصيفي..فيديو

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخية بوزارة التموين، إن الوزارة تقوم بعمل الاوكازيون مرتين في العام، الأول تصفية صيفية والثاني تصفية شتوية ، مؤكدا ان الأوكازيون الصيفي بدأ الاثنين بناء علي تعليمات وزير التموين .

وأضاف خليل خلال لقائه ببرنامج “أخر النهار” عبر فضائية “النهار” أن المحال يجب عليها وضع أسعار السلع قبل الاوكازيون وبعده حتى يظهر للمواطن قيمة التخفيض.

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخية بوزارة التموين، ان ملابس الاطفال في الاوكازيون يصل تخفيضها إلى 50%.

وأشار خليل إلى أن الأوكازيون يعطي فرصة ذهبية للمواطنين من خلال الحصول على احتياجاتهم المختلفة بتخفيضات عالية جدا ، مؤكدا على جودة السلع التي يقدمها الاوكازيون .

مع انطلاق الأوكازيون الصيفي.. اعرف الفرق بين العروض الحقيقية والوهمية



حددت وزارة التموين عددا من الشروط الملزمة لـ المحلات التجارية التي ترغب المشاركة في الأوكازيون والتي يمكن من خلال مراجعتها التعرف على المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون بشكل رسمي ومحاولات الغش من جانب بعض التجار المتلاعبين، وذلك بالتزامن مع انطلاق الأوكازيون الصيفي لعام 2021 .