النشرة الاقتصادية| التموين: ننتج 270 مليون رغيف خبز مدعم يوميا..مدير مشروع تطوير مثلث ماسبيرو لـ صدى البلد: تسليم وحدات كاملة التشطيب للمواطنين نهاية العام..سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3-8 2021

نشر موقع صدى البلد الإخباري، أبرز الأحداث الاقتصادية فى مقدمتها ارتفاع سعر رغيف الخبز علي مدار اليوم الثلاثاء 3 أغسطس.

كشف أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة عن وجود حوالي 30 ألف مخبز لإنتاج من 250 مليون و270 مليون رغيف خبز مدعم يوميا يحصل عليه المواطن بسعر 5قروش للرغيف بواقع 5 أرغفة يوميا حصة الفرد المقيد تموينيا بمنظومة الخبز.

وقال معاون وزير التموين ومتحدث الوزارة ل صدى البلد أن عدد المستفيدين من دعم الخبز يبلغ 72 مليون مواطن، ويستفيد من دعم السلع الغذائية بالتموين 64 مليون مواطن تحت مظلة الدعم التمويني بواقع 50 جنيها لكل فرد لأول 4 أفراد في بطاقة التموين و25 جنيها لباقي الأفراد بداية من الفرد الخامس ، أما عن دعم الخبز فهو 5 أرغفة يوميا لكل فرد في بطاقة التموين بسعر 5 قروش للرغيف.

ويستعرض صدى البلد مكونات ومواصفات رغيف الخبز المدعم الذي تنتجه المخابز التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وتراقب مراحل إنتاجه مديريات التموين في جميع محافظات الجمهورية في السطور التالية:

مكونات رغيف الخبز المدعم

تحتوى مكونات عجينة الخبز لكل 100 كجم على ما يلي: دقيق استخراج 80-90 %، خميرة الخباز (1.5 كجم) ، ملح (1.5 كجم)، ماء (68 - 75 لتر ماء).

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تقوم الآن بدراسة توجيهات رئيس الجمهورية بشأن سعر رغيف الخبز المدعم.



وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه سيتم عرض الدراسة فور الانتهاء منها على مجلس الوزراء لإعلان نتيجتها.



في الوقت نفسه، رحبت شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية بتحريك سعر رغيف الخبز المدعم.

وقال عطية حماد رئيس الشعبة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تحريك سعر رغيف الخبز المدعم خطوة "تاريخية" تأخرت كثيرا، موضحا أن شعبة المخابز طالبت بتحقيق هذه الخطوة منذ سنين طويلة مضت نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج والأجور .



وأضاف حماد أن شعبة المخابز تعتبر جهة منفذة ومنتجة لرغيف الخبز طبقا للقرارات والتوجيهات التى تصدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأشار إلى أنه بعد انتهاء الوزارة من تحديد سعر عادل لرغيف الخبز المدعم للمواطن، ستعقد الشعبة اجتماعا مع وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي لتحريك أسعار تكاليف الإنتاج.



يذكر أن دعم السلع التموينية في موازنة العام المالى الحالى 2021 - 2022 بلغ 87 مليار جنيه منها 6ر50 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، ويبلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز 72 مليون مواطن .

قال نسيم سليم، مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة ماسبيرو، إن العمل في مشروع تطوير مثلث ماسبيرو بدأ منذ عام 2019، لافتاً إلى أن الأولوية حاليا لدي القائمين على المشروع هي تدشين سكن بديل وتوفير مباني لأهالي مثلث ماسبيرو.

وأوضح مدير تنفيذ تطوير منطقة ماسبيرو، خلال حوار خاص لـ صدى البلد، أن منطقة الإسكان البديل بالمنطقة تضم 4 أبراج، أحدهم إداري وآخر استثماري، واثنين للسكن البديل، وخلال 2021 سننتهي من التشطيبات وسيتم تسليم الوحدات السكنية.



وأكد أنه تم تدشين 936 وحدة كسكن بديل لأهالي مثلث ماسبيرو، مشددا على أن العمل يتواصل على مدى الـ 24 ساعة للانتهاء من بناء الأبراج، منوها إلى أن الدولة أوفت بوعودها للسكان.

وأشار إلى أن مساحة منطقة مثلث ماسبيرو تصل إلى 74 فدان، موضحا أن مبني الهيلتون والإذاعة والتلفزيون والخارجية ومبني متحف المركبات والقنصلية ومسجد أبو العلا من الأماكن التي لن تتغير وستبقى كما هي.

ينشر موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3-8 2021 في نهاية التعاملات بمحلات الصاغة بدون مصنعية، والتي جاءت على النحو التالي:



عيار 24 904 إلى 906

عيار 22 829 إلى 831

عيار 21 791 إلى 793

عيار 18 678 إلى 680

عيار 14 527 إلى 529

عيار 12 452 إلى 453

الاونصة 28,114 إلى 28,185

الجنيه الذهب 6,328 إلى 6,344

الكيلو 904,000 إلى 906,286

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وينظر المستثمرون الى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دايما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع.