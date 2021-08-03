جامعة حلوان : نعمل على تقديم أفضل الخدمات للطلاب الوافدين

أعلنت إدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين بجامعة حلوان عن استمرار برنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة حلوان للعام الأكاديمي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ وزيادة أعداد المنح المقدمة من الجامعة إلى ٦٠ منحة موزعة علي مختلف كليات الجامعة بالإضافة إلى الكليات والمراكز الجدد (كلية الدراسات العليا والبحوث البينية، مركز الدراسات والتعاون البحثى الافريقي، هذا بالإضافة إلى استحداث منح مختلفة الي جانب المنح الكاملة، توسيع نطاقها لتشمل دول العالم بالكامل، و تخصيص ٢٥ منحة لأقاليم جغرافية اخري الي جانب دول القارة الأفريقية وجنوب شرق آسيا ودول أمريكا اللاتينية.



و ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور أحمد عبد الغني مدير إدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين.



وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان حول هذا الامر ان اتجاه جامعة حلوان الان والدولة المصرية هو جذب مزيد من الطلاب الوافدين، والعمل على زيادة اعدادهم وتنوع جنسياتهم مع حرص الجامعة على تقديم افضل وسائل الرعاية لهم .



واضاف نجم أن الوافدين من كل بلدان العالم أمانة فى أعناقنا ضيوفاً كرام فى بلدهم الثان مصر ورعايتهم تحتل مكانتها القصوى لدى الجامعة لأنهم سفراء لمصر فى بلادهم بعد انتهاء دراستهم وقال جامعة حلوان تعمل دائما على تقديم افضل الخدمات للطلاب الوافدين لديها ما يدعم فتح أسواق جديدة إقليميا ودوليا ضمن إجراءات جذب الطلاب من جميع دول العالم الي جامعة حلوان.

وقد أعلنت إدارة الوافدين أنه قد تمت الموافقة على تخصيص عدد ٦٠ منحة دراسية في مختلف التخصصات بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وذلك للعام الجامعي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ حيث يسعد الجامعة استضافة الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم واستفادتهم من هذه المنح.