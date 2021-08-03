أحمد موسى: تراجع حركة السياحة في تركيا بسبب الحرائق

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحرائق مازالت مستمرة في تركيا لليوم السادس على التوالي، وامتدت لأماكن كثيرة في إيطاليا واليونان وعدد من المدن الأوروبية.

وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد ":" تراجع حركة السياحة في تركيا بسبب موجة الحرائق التي اقتربت من المنتجعات والقرى السياحية".

وتابع :" التغير المناخي تسبب في موجة حر شديدة في العديد من دول العالم وحرائق في الغابات في الكثير من دول أوروبا".

حرائق تركيا

أفادت وسائل الإعلام المختلفة باستمرار الحرائق في الساحل الجنوبي التركي بالقرب من المنتجعات السياحية، وذلك لأكثر من أسبوع.

وواجهت الحكومة التركية انتقادات داخلية بسبب رد فعلها الضعيف تجاه الحرائق، فيما لا تزال 9 حرائق مشتعلة في ولاية أنطاليا التركية يحاول رجال الإطفاء إخمادها.

وقال مسئولون أتراك إنه تم إخماد 137 حريقا اندلع في أكثر من 30 ولاية حتى الآن؛ مشيرين إلى أن الحرائق في تركيا أدت لمقتل 8 أشخاص حتى الآن.

وأظهرت صور التقطت لمنطقة مرمريس السياحية جنوب غرب تركيا، آثار الحرائق بالقرب من منتجعات سياحية، حيث خلفت النيران مباني متفحمة ودمرت مئات الأشجار.

وأفادت وسائل إعلام محلية بقيام السلطات التركية بإجبار الآلاف من السكان والسياح على الفرار وإخلاء أماكنهم.

وأسفرت الحرائق التركية عن مقتل 8 أشخاص حتى الآن.

وسارع الاتحاد الأوروبي إلى مد يد العون لتركيا لإخماد النيران المشتعلة منذ أسبوع وأودت بحياة ثمانية أشخاص، وأرسل مساعدات إلى تركيا لمساعدتها في التصدي للحرائق.