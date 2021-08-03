عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

فاطمة سليم: إنشاء مدينة "سايلو فودز" الغذائية لتصنيع منتج مصري آمن وصحي

النائبة فاطمة سليم
النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب

أشادت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، مؤكدة أن الهدف من مدينة سايلو فودز الصناعية تصنيع منتج مصري آمن وصحي وقادر على المنافسة داخل مصر وخارجها.

 

وقالت فاطمة سليم، خلال بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض الظاهر السلبية االتي اصبحت منتشرة خلال السنوات الأخيرة والتي يجب يجب مواجهتها، مثل ظاهرة السمنة بين الطلاب التي يعاني منها نحو ٤ مليون طالب، وكذلك الأنيميا التي يعاني منها نحو ٨ مليون طالب، وأيضا التقزم الذي يعاني منه نحو ١.٣ مليون طفل.

 

وشددت عضو مجلس النواب، علي ضرورة نشر الثقافة الغذائية السليمة ولاسيما للأطفال، نظرا لخطورة آثارها على المجتمع، في بناء أجيال غير قادرة صحيا علي العمل والإنتاج بل وتعاني من الأمراض المختلفة، موضحة أن الأسرة المصرية عليها دور كبير في متابعة أبنائها وسلوكياتهم الغذائية وممارستهم للرياضة.


 

ترشيحاتنا

خبير اقتصادي: الرئيس عمل على انشاء حياة كريمة للمواطن وتوفير السلع بأسعار مخفضة

رئيس الجزائر يقيل مسئولاً أمنياً كبيراً

القومي للسكان: هناك ارتباط بين الزيادة السكانية والمشاكل الصحية للأطفال|فيديو

اعتقالات ومجازر جماعية.. مليشيات أبي أحمد تلقي جثث أهالي تيجراي في النهر

بايدن يطالب حاكم نيويورك بالاستقالة من منصبه بعد ارتكابه جرائم تحرش

نائب محافظ القاهرة: إزالة 1250 عقارا ونقل 4050 أسرة من عزبة أبو قرن العشوائية..صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى: حرب قادمة في المنطقة خلال ساعات

أمطار أغسطس .. مسئول بالري: ظاهرة غريبة وغدا ستكون غزيرة|فيديو

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

أول رد من محمد رمضان بعد تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه .. فيديو

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يسعى بكل جهد لتحقيق الأمن القومي من الغذاء

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

على شط البحر.. صورة رومانسية ل عمرو السولية وزوجته

نقيب الفلاحين: نستورد سنويا نحو 12 مليون طن من الأقماح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

فيديو

في المنوفية .. تعرف على منتجات ووظائف شركة "سايلو فودز" الجديدة

تحرش بفتاة.. تفاصيل واقعة اللاعب عبد الرحمن مجدي في طوكيو "فيديوجراف"

فيديوجراف.. هولوجرام العملات البلاستيكية تثير جدلا واسعا.. ما سرها؟

فيديوجراف.. قصة استهداف ناقلة إسرائيلية في بحر العرب.. تسلسل زمني

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ