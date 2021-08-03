فاطمة سليم: إنشاء مدينة "سايلو فودز" الغذائية لتصنيع منتج مصري آمن وصحي

أشادت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، مؤكدة أن الهدف من مدينة سايلو فودز الصناعية تصنيع منتج مصري آمن وصحي وقادر على المنافسة داخل مصر وخارجها.

وقالت فاطمة سليم، خلال بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض الظاهر السلبية االتي اصبحت منتشرة خلال السنوات الأخيرة والتي يجب يجب مواجهتها، مثل ظاهرة السمنة بين الطلاب التي يعاني منها نحو ٤ مليون طالب، وكذلك الأنيميا التي يعاني منها نحو ٨ مليون طالب، وأيضا التقزم الذي يعاني منه نحو ١.٣ مليون طفل.

وشددت عضو مجلس النواب، علي ضرورة نشر الثقافة الغذائية السليمة ولاسيما للأطفال، نظرا لخطورة آثارها على المجتمع، في بناء أجيال غير قادرة صحيا علي العمل والإنتاج بل وتعاني من الأمراض المختلفة، موضحة أن الأسرة المصرية عليها دور كبير في متابعة أبنائها وسلوكياتهم الغذائية وممارستهم للرياضة.



