بزيادة 4%.. 2.7 تريليون دولار حجم ثروات الخليج بحلول 2025

توقع تقرير صادر عن مجموعة "بوسطن" الاستشارية، أن يشهد معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية بمنطقة الخليج نموا ملحوظا بمعدل 4%، لتصل الثروة إلى 700 مليار دولار بحلول عام 2025، بزيادة قدرها 100 مليار دولار مقارنة بعام 2020.

وأظهر التقرير السنوي الجديد لإدارة الثروات العالمية، الصادر عن مجموعة "بوسطن" الاستشارية، أن معدل النمو السنوي المركب للثروة المالية في الإمارات، شهد نموًا سنويًا قدره 3٪ منذ عام 2015، ليصل إلى 600 مليار دولار في عام 2020.

وحسب تقرير الشركة، فإن الـ 600 مليار دولار كان منها 69٪ في فئة الثروة المتاحة للاستثمار، إذ جاء في الوقت الذي أظهرت فيه سوق الإمارات مرونة استثنائية في مواجهة فيروس كورونا.

وقال مصطفى بوسكا، العضو المنتدب والشريك في شركة بوسطن كونسلتينج: "على الرغم من التحديات التي فرضها الانتشار الأخير لفيروس كورونا في الفترة الأخيرة على الصعيد العالمي، إلا أن التقديرات تعكس أن الإمارات كانت قادرة على تسجيل نمو مستدام عبر العديد من المجالات ضمن قطاع الثروات.

ولفت التقرير إلى أن الإمارات استحوذت على 26% من نصيب الثروات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2020، لكنه توقع أن يزداد معدل النمو السنوي للثروات المالية بالمنطقة بمعدل 4%.

وأوضح التقرير أن الأسهم وصناديق الاستثمار استحوذت على أعلى نسبة من فئة الأصول المدارة داخليًا في الإمارات، إذ شكلت هذه الفئة 47٪ من إجمالي الأصول الداخلية في عام 2020.

ويتوقع التقرير أن يشهد واقع الثروة في الإمارات تغيرات ملحوظة في السنوات المقبلة، مع صعود الجيل المقبل من الأفراد ذوي الثروات العالية.