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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد "كريم هنداوي": منتخب اليد صاحب سعادة المصريين.. ونأمل بالصعود لنهائي الأولمبياد

صدى البلد

قال مصطفى هنداوي والد حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة اليد كريم هنداوي، إن نجله يؤدي بشكل جيد مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو، وكل مباراة يتحسن أدائه، فهو كان أحد أسباب الفوز مع زملائه، متابعًا: "كريم أداؤه كان مشرف ورفع إسم مصر وتمكنا من الفوز بفارق أهداف، ومباراة اليوم أمام ألمانيا رفع تقييم كريم في الاتحاد بالنسبة لحراس المرمى وجعله رقم 2 في البطولة".


وأضاف "مصطفى هنداوي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن لاعبي كرة اليد يلعبوا هذه اللعبة نظرًا لحبهم لها، بجانب تعليمهم العالي كما أن أخلاق اللاعبين هي رقم 1، قائلًا: "الاتحاد عمره ما هيجيب لاعب أخلاقه مش على المستوى، واللاعبين يتفانوا ويخلصوا في لعبهم لكرة اليد، بجانب حبهم لبعضهم البعض".
وتابع  مصطفى هنداوي والد حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة اليد كريم هنداوي، انه : "الحب دا والتفاني في العمل بيخلي منتخب مصر يكسب، مفيش في الفرقة دي كده هما بيلعبوا عشان يكسبوا ويرفعوا اسم مصر"، موضحًا: "نتعشم وأأمل من ربنا وتوفيق ربنا ودعوات المصريين ستجعل منتخب مصر يفوز على فرنسا في نصف النهائي ويتأهل لنهائي أولمبياد طوكيو".
وأردف  مصطفى هنداوي والد حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة اليد كريم هنداوي، انه والد كريم هنداوي حارس منتخب مصر لليد، أنه تواصل مع نجله قبل المباراة، قائلًا: "دي ماركة مسجلة بنكلمه قبل الماتش بساعتين وبعد الماتش كلمته حسيت مدى فرحته وفرحة الفرقة وهما راضيين عن نفسهم وأدائه".
وأكد  مصطفى هنداوي والد حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة اليد كريم هنداوي، انه : "كرة اليد لعبة جماعية وهي اللعبة صاحبة السعادة والابتسامة للمصريين والمفترض الكل يتكاتف عليها ويجب أن يكون لها راعي رسمي يعطي اللاعبين حقهم، والمكافآت يجب أن تزيد للاعبي منتخب اليد، فلا يوجد بطولة عالمية إلا ويشاركوا فيها".
 

فيما قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن منتخب مصر لكرة اليد رجال وأبطال بعد تأهله إلى نصف نهائي أوليمبياد طوكيو 2020.

 

وأضاف  أشرف صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  في أواخر 2018 تم البدء في التخطيط  للاعبين الحاليين لمنتخب كرة اليد".

 

وتابع اشرف صبحي :"  بدأنا التخطيط لبطولة أفريقيا لكرة اليد وبطولة العالم  ومن يناير 2019 تم العمل على دمج أجيال لاعبي كرة اليد لتأهيل وتجهيز منتخب كرة اليد الحالي ".

 

وأكمل أشرف صبحي :"  تم وضع برنامج الرعاية الخاصة  به 32 لاعب كرة يد مميزين وتم توفير تمويل خارجي وتم وضع اللاعبين تحت رعاية متكاملة في التعليم والصحة ".

 

وتابع أشرف صبحي :"   اتفقنا على توفير أفضل مدرب لمنتخب كرة اليد كي يجهز المنتخب للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020".

 

مشاركة البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو
 

أقيمت اليوم الثلاثاء باقي منافسات دورة الألعاب الأولمبية، والتي تجرى فعالياتها في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس.

 

ونستعرض إليكم خلال السطور التالية نتائج اليوم الخاصة بالبعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

كرة اليد
تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى الدور نصف النهائي، عقب الفوز على نظيره الألماني بنتيجة 31/26، ليصبح الفراعنة أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل لهذا الدور في الأولمبياد.

الغطس

تأهل مهاب مهيمن إلى الدور النهائي في منافسات 3 متر سلم متحرك بعد إحتلاله المركز ال 11 بإجمالي 405,85 نقطة.

وفي الدور النهائي فقد مهاب فرصة الحصول على ميدالية، عقب إحتلاله المركز ال 11 بإجمالي 393,15 نقطة.

المصارعة
تأهل محمد مصطفى إلى الدور ربع النهائي في منافسات المصارعة الرومانية وزن 87 كجم، عقب الفوز على بطل بيلاروسيا بنتيجة 9/1، وفي دور ال 8 فاز على بطل كوبا ليتأهل لنصف النهائي، قبل أن يخسر أمام بطل المجر بنتيجة 9/2 وينافس على الميدالية البرونزية غداً.

تأهل محمد إبراهيم كيشو إلى الدور ربع النهائي في منافسات المصارعة الرومانية وزن 67 كجم، عقب الفوز على بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 7/6، وفي دور ال 8 فاز على بطل أرمينيا ليتأهل لنصف النهائي، قبل أن يخسر أمام بطل أوكرانيا بنتيجة 7/6 وينافس على الميدالية البرونزية غداً.

المنتخب الوطني اولمبياد طوكيو كرة اليد

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