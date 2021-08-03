إنجاز جديد لمصر للطيران للصيانة بإجراء تعديل على إحدى طائرات العراقية

تلقت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إخطارا من قبل شركة الخطوط الجوية العراقية، خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك بضرورة إجراء تعديل فني علي طائراتها بمطار بغداد الدولي، وذلك في نطاق التعاون مع الدول الشقيقة في مختلف قطاعات النقل الجوي والحرص علي توطيد العلاقات الطيبة مع دول الجوار.

وقامت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بتكوين فريق عمل لتقديم خدماته الفنية والدعم المتكامل للطائرة، حيث لم يتوان الفريق في تقديم خدماته وأنجز التعديل المطلوب في وقت قياسي بلغ ثلاثة أيام فقط بدلاً من خمسة أيام وهو الوقت المعتاد لمثل هذا التغيير.



وفي هذا الإطار أوضح المهندس هاني صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أن الخطوط الجوية العراقية طلبت إجراء تعديل على إحدى طائراتها من طراز بوينج B777 لوجود تشغيل طارئ للطائرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي يستلزم معه تنفيذ تعديل في نظام ال Navigation Air Traffic Control System بالطائرة للسماح لها بالطيران داخل الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لتشريع وكالة الطيران الفيدرالي الامريكي FAA وهو ما استدعى سفر طاقم فني كامل من القاهرة إلى بغداد على وجه السرعة أول أيام عيد الأضحى المبارك والذي أدي العمل علي أكمل وجه في وقت قياسي.

ومن ناحيته قام المهندس هاني بتوجه الشكر والتقدير للطاقم الفني وكل من عاونه لإنجازهم التعديل في وقت قياسي خاصة مع أعراب الجانب العراقي عن شكره وتقديره للجهود الفنية المبذولة لإتمام التعديل في الوقت المطلوب وعلى سرعة استجابة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وكفاءة أداء الطاقم الفني المتميز الأمر الذي يساعد علي رفع مستوى التعاون الفني مستقبلاً بين الشركتين.



جدير بالذكر أن التعاون مع الخطوط الجوية العراقية أُعيد تفعيله رسميا في يناير ٢٠٢١ وشهد نمواً ملحوظًا في تقديم كافة أوجه الدعم الفني للخطوط العراقية ومن المتوقع توسيع أطر التعاون بين الجانبين في الفترة المقبلة في ظل العلاقات المتميزة بين الدولتين الشقيقتين، خاصة بعد ما أعربت عنه شركة الخطوط الجوية العراقية من امتنانها لتميز الأداء الفني لمصر للطيران.