بعد التأهل.. هشام نصر: منتخبنا لا يهاب أي فريق في العالم

هنأ هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد السابق، الشعب المصري بوصول منتخب مصر لكرة اليد لنصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، مؤكدا أن هذا الأمر يحدث لأول مرة في تاريخ كرة اليد المصرية.

وأضافهشام نصر، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أننا أمام بداية فترة ذهبية لمصر في كل شيء، متابعا أن الخطوة القادمة مفاجأة العمر ومكافأة العمر.

وتابع هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد السابق، أنه ما يحدث أمرا تاريخي وغيرمسبوق وقادرون على الصعود للنهائي، مستدركا أنه منتخبنا لا يهاب أي فريق في العالم تماما.

فيما قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن منتخب مصر لكرة اليد رجال وأبطال بعد تأهله إلى نصف نهائي أوليمبياد طوكيو 2020.

وأضاف أشرف صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" في أواخر 2018 تم البدء في التخطيط للاعبين الحاليين لمنتخب كرة اليد".

وتابع أشرف صبحي :" بدأنا التخطيط لبطولة أفريقيا لكرة اليد وبطولة العالم ومن يناير 2019 تم العمل على دمج أجيال لاعبي كرة اليد لتأهيل وتجهيز منتخب كرة اليد الحالي ".

وأكمل أشرف صبحي :" تم وضع برنامج الرعاية الخاصة به 32 لاعب كرة يد مميزين وتم توفير تمويل خارجي وتم وضع اللاعبين تحت رعاية متكاملة في التعليم والصحة ".

وتابع أشرف صبحي :" اتفقنا على توفير أفضل مدرب لمنتخب كرة اليد كي يجهز المنتخب للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020".

مشاركة البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو



أقيمت اليوم الثلاثاء باقي منافسات دورة الألعاب الأولمبية، والتي تجرى فعالياتها في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس.

ونستعرض إليكم خلال السطور التالية نتائج اليوم الخاصة بالبعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

كرة اليد

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى الدور نصف النهائي، عقب الفوز على نظيره الألماني بنتيجة 31/26، ليصبح الفراعنة أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل لهذا الدور في الأولمبياد.

الغطس

تأهل مهاب مهيمن إلى الدور النهائي في منافسات 3 متر سلم متحرك بعد إحتلاله المركز ال 11 بإجمالي 405,85 نقطة.

وفي الدور النهائي فقد مهاب فرصة الحصول على ميدالية، عقب إحتلاله المركز ال 11 بإجمالي 393,15 نقطة.

المصارعة

تأهل محمد مصطفى إلى الدور ربع النهائي في منافسات المصارعة الرومانية وزن 87 كجم، عقب الفوز على بطل بيلاروسيا بنتيجة 9/1، وفي دور ال 8 فاز على بطل كوبا ليتأهل لنصف النهائي، قبل أن يخسر أمام بطل المجر بنتيجة 9/2 وينافس على الميدالية البرونزية غداً.

تأهل محمد إبراهيم كيشو إلى الدور ربع النهائي في منافسات المصارعة الرومانية وزن 67 كجم، عقب الفوز على بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 7/6، وفي دور ال 8 فاز على بطل أرمينيا ليتأهل لنصف النهائي، قبل أن يخسر أمام بطل أوكرانيا بنتيجة 7/6 وينافس على الميدالية البرونزية غداً.