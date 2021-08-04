أخبار التوك شو| السيسي عن تنظيم النسل: مبقولش للناس متخلفوش بس لازم ننظمه.. وأحمد موسى: حرب قادمة في المنطقة خلال ساعات

تناولت برامج “التوك شو” أمس، الثلاثاء، العديد من القضايا والموضوعات، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي..

السيسي عن تنظيم النسل: مبقولش للناس متخلفوش.. بس لازم ننظمه

حذر الرئيس السيسي، من الزيادة السكانية، مضيفا : «مبقولش للناس متخلفوش، ولكن انتبهوا لأننا مع بعض ومن مصلحتنا التنظيم ».

السيسي: اللى بيحصل في مصر بمثابة إعجاز.. والزيادة السكانية هي المشكلة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا سنقوم بكل شيء طيب للناس، معلقا "لما قلنا اننا هنعمل تحسين لمياه الشرب على مدار اليوم نفذنا وأيضا يوجد شبكات قوية للكهرباء إضافة إلى وجود شبكات قوية للاتصالات بكل القرى المصرية.

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على قيام مجموعة مسلحة مدعومة من إيران، يُعتقد أنها اختطفت السفينة "أسفلت برينسيس" في خليج عُمان، إن يتم التحضير لتوجيه ضربة إلى إيران من أمريكا وإسرائيل وبريطانيا.

بنخفيضات تصل إلى 40%.. التموين تعلن عن تفاصيل الأوكازيون الصيفي..فيديو

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخية بوزارة التموين، إن الوزارة تقوم بعمل الاوكازيون مرتين في العام، الأول تصفية صيفية والثاني تصفية شتوية ، مؤكدا ان الأوكازيون الصيفي بدأ الاثنين بناء علي تعليمات وزير التموين .

وزير الاتصالات: بناء 1000 برج محمول لزيادة رقعة الانتشار الشبكي بالريف..فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، إنني سعدت باتخاذ دار الإفتاء للتحول الرقمي عنوانا رئيسيا لمؤتمر الإفتاء السادس .



حميد لبراوي: سأقدم هدية لـ كريم هنداوي.. وزير الرياضة: أدعوك لزيارة مصر

قال المعلق الجزائري حميد لبراوي، إن منتخب مصر لكرة اليد قدم أداء رائعا ومشرفا، مضيفا:" استمتعت بأداء مصر خلال المباراة وتفاعلت مع الأداء المتميز ".



لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بـ هيئة الأرصاد، إن التغيرات المناخية تضرب جميع الدول، وليس مصر فقط، موضحًا أن الهيئة تتابع ارتفاع درجات الحرارة فى الدول.

هل مصر قادرة على تنظيم الأولمبياد؟.. وزير الشباب يجيب

رد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على سؤال إمكانية تنظيم مصر للأولمبياد، :" إحنا كويسين جدا جدا ولدينا ثقة كبيرة جدا في إمكانية تنظيم الأولمبياد ".



ما شاء الله.. أول تعليق لـ هاني شاكر بشأن مسرحية "حمو بيكا"

طمأن الفنان هاني شاكر، جمهوره بأنه ينعم بصحة جيدة، وسيقوم بعمل بعض الفحوصات للاطمئنان.



بعد التأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو.. رئيس اتحاد اليد: طموحاتنا ميدالية ذهبية

قال محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، تعليقا على تأهل منتخب مصر لكرة اليد لنصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، إنه كل مباراة يخوضها المنتخب في الأولمبياد بطولة ، مضيفا :" مصممون على ميدالية أولمبية وطموحاتنا ميدالية ذهبية ".