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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

تاريخ مشرف وبطولات عديدة.. فراعنة اليد يكتبون مجدا جديدا في أولمبياد طوكيو

منتخب كرة اليد
منتخب كرة اليد

دخل المنتخب المصري لكرة اليد التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الدور نصف النهائي ببطولة كرة اليد في الألعاب الأولمبية، بعد فوزه على المنتخب الألماني أمس، بنتيجة 31 - 26 في أولمبياد طوكيو 2020.

 

وأصبح منتخب كرة اليد المصري هو أول منتخب يد غير أوروبي في دور نصف النهائي في الاولمبياد منذ نسخة سيول 1988 عندما تأهل منتخب كوريا الجنوبية لهذا الدور.

 

وكانت مباراة أمس، بين المنتخب المصري لكرة اليد ونظيره الألماني، هي أكبر فوز حققه فراعنة اليد على الماكينات الألمانية  بعد عقدة استمرت 21 عاما، لم يتمكن خلالها الفراعنة من الانتصار على الألمان.

 

البطولات الأفريقية

ويملك منتخب الفراعنة لكرة اليد تاريخا حافلا في البطولات الإفريقية، خلال السنوات الأخيرة، فهو حامل بطولة افريقيا لكرة اليد الأخيرة التي كانت تلعب في تونس، كما يأتي في المرتبة الثانية في قائمة أكثر المنتخبات الافريقية حصولا على بطولة افريقيا لليد برصيد 7 بطولات بالتساوي مع المنتخب الجزائري.

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كأس العالم

وشارك المنتخب المصري في بطولة كأس العالم لليد 16 مرة، وكانت البداية في مونديال 1964 في التشيك، وكانت المرة الثانية بعدها بـ 29 عاما، ومنذ تلك النسخة لم يغب الفراعنة عن الظهور في بطولة كأس العالم لـ كرة اليد حتى النسخة الماضية التي أقيمت على الأراضي المصرية عام 2021.

 

وتعتبر بطولة كأس العالم لكرة اليد عام 2001 في فرنسا، هي العلامة المضيئة في تاريخ الفراعنة عندما جاءوا في المركز الرابع، على يد واحد من الأجيال المميزة في تاريخ لعبة كرة اليد المصرية، وأبرزهم هم أحمد بلال وأشرف عواض، وحمادة النقيب وجوهر نبيل وحسين زكي، والذي اختير ضمن قائمة أفضل لاعبي البطولة.

 

ومن ضمن إنجازات الفراعنة أيضا في تلك النسخة والتي حصلوا فيها على مرتبة الريادة، هو أنهم كانوا أول منتخب غير أوروبي ينجح في التأهل للمربع الذهبي في تاريخ بطولات كأس العالم بعد الفوز على المنتخب الروسي في الدور ربع النهائي.

 

الأولمبياد

أما عن تاريخ  الفراعنة في الأولمبياد، فقد شارك المنتخب المصري لليد في الأولمبياد 6 مرات من قبل، في برشلونة 1992، وأتلانتا 1996، وسيدنى 2000، وأثينا 2004، وبكين 2008، و ريو دي جانيرو 2016، وكان أفضل مركز حققه في أتلانتا 1996، وبكين 2008، باحتلال المركز السادس، أما عن الاولمبياد الجارية في طوكيو، فالفراعنة بصدد تسجيل رقم قياسي جديد لهم بتأهلهم للمربع الذهبي أمس، على حساب المنتخب الألماني في إطار منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

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