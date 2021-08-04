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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

دباغة الجلود : الإصلاحات الاقتصادية منحت الاقتصاد المصرى ثفة المؤشرات العالمية

اقتصاد
اقتصاد

أكد محمد حربى رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات ، إنه كان متوقعا حدوث نمو للاقتصاد المصري خلال الفترات المقبلة، ولكن بسبب جائحة كورونا والتي مر بها العالم أجمع أحدثت اضطرابا في جميع اقتصادات العالم؛ ولكن البرنامج الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية عام 2016 كان متوقعا زيادة مؤشرات الإصلاح الاقتصادي بشكل كبير جدا ووضح تطور الاقتصاد المصري بشكل كبير عن طريق المؤشرات العالمية  أو المحلية.

 

وأضاف حربى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن  أن الناتج المحلي ارتفع خلال عام 2020 من 368.1 مليار دولار إلى 394 .8 مليار دولار، مما يوضح أن الإصلاح الاقتصادي في مصر ساعد بشكل واضح أن تتعافى مصر من فيروس كورونا بشكل أفضل وتكون قادرة على التقدم للأمام بشكل أفضل.

 

وتابع قائلا : "أداء مصر قبل جائحة كورونا خاصة أثناء الإصلاح الاقتصادي ساعد البلاد في التعافي بسرعة من صدمات الجائحة خاصة بعد شهادة صندوق النقد الدولي والذي أكد أن مصر من الدول الأسرع التي تعافت من جائحة كورونا بشكل سريع.

 

وأوضح أن المبادرات التي تقدمت بها مصر خلال 2020 أثناء جائحة كورونا بداية من الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة المصرية والمتمثلة في الإغلاق الجزئي ثم الإغلاق الكلي للدولة ومؤسساتها، إلى جانب تخصيص الحكومة 100 مليار جنيه بما يعادل من 1,0% من الناتج المحلي الكلي للإنتاج المصري للتعافي من أزمة كورونا والتعافي من الجائحة.

 

وأشار إلى أن المبادرة التي دشنتها الحكومة المصرية لدعم العمالة غير المنتظمة وخاصة القطاعات التي تضررت بشكل كبير خلال جائحة كورونا أحدثت استفادة كبيرة للعمالة المصرية والتي وصلت إلى 1.6% من مجمل العمالة المصرية، إلى جانب المبادرات التي أطلقها البنك المركزي خلال جائحة كورونا بتخفيض الفائدة لتصل إلى صفر%؛ بالإضافة إلى الكثير من المبادرات والإنجازات التي نفذتها الدولة المصرية خلال 2020 لكي تستطيع التعافي من أزمة فيروس كورونا بشكل أفضل. 

صندوق النقد الدولى البنك المركزي الحكومة المصرية فيروس كورونا العمالة غير المنتظمة الدولة المصرية اتحاد الصناعات الإصلاح الاقتصادى

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