كريم السعيد: فوز منتخب اليد على ألمانيا كان متوقعًا.. فيديو

قال كريم السعيد، نجم كرة اليد السابق، إن فوز منتخب اليد على ألمانيا، وتأهله إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، حدث متوقع وليس وليد الصدفة، خاصة بعد الطفرة التي حققها الفريق بكأس العالم الماضية التي أقيمت في مصر.

وأضاف كريم السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن جارسيا مدرب منتخب اليد، درس منافسه الألماني بشكل رائع، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي قدمه كريم هنداوي وساهم في الفوز، بالإضافة إلى مساهمة خط الدفاع في النتيجة، ليكلل مجهود اللاعبين بالكامل بالفوز والتأهل للدور المقبل.

وتابع أنه طالما الدفاع كان متماسكًا وحارس المرمى جيد، لا بد من عدم وجود قلق على نتيجة المباراة، وهو ما حدث في مباراة ألمانيا اليوم، موضحًا أنه كان مطمئنًا للغاية بالنتيجة والفوز بفارق كبير على المنتخب الألماني.

تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي، من منافسات كرة اليد رجال، بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 31- 26 في أولمبياد طوكيو 2020.

وضرب منتخب مصر موعدا مع فرنسا، في الدور نصف النهائي، من منافسات كرة اليد رجال، بعد الفوز على ألمانيا .

موعد مباراة مصر وفرنسا في الدور نصف النهائي:



تقام مباراة مصر ضد فرنسا، بعد غد، الخميس، في تمام العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

أحداث مباراة منتخب مصر وألمانيا

بدأ منتخب مصر اللقاء ضاغطا، وتمكن من إحراز الهدف الأول في الثانية 45، عن طريق أحمد هشام دودو.

تقدم منتخب مصر 2-1، في أول 5 دقائق، كما أنقد كاتونجا حارس الفراعنة أكثر من هدف محقق للمنتخب الألماني

وواصل منتخب مصر سيطرته على مجريات اللقاء، حيث تقدم 6-2، بعد مرور 10 دقائق.

انتفض المنتخب الألماني، ونجح في تقليص الفارق إلى 8 -6، بعد مرور 15 دقيقة.

نجح منتخب مصر في توسيع الفارق إلى 14 - 10، بعد مرور 25 من اللقاء.

الشوط الثاني:



وصل منتخب مصر تقدمه في الشوط الثاني، حيث تقدم 19 - 14، في أول 5 دقائق، وسط تألق كاتونجا الذي يقدم مباراة رائعة.

تراجع منتخب مصر بعد ذلك حيث قلص منتخب ألمانيا الفارق إلى 3 أهداف.

انتفض منتخب مصر بعد ذلك ليتقدم 23 - 18.

أنهى المنتخب المصري اللقاء متفوقا 31 - 26.

مواجهات مصر وألمانيا السابقة

التقى المنتخبان من قبل في الأولمبياد في 7 مواجهات، وكانت الغلبة للألمان 5 مرات، فيما انتصر الفراعنة مرتين فقط.



أولى المباريات تعود لأولمبياد برشلونة 1992، وتحديدًا في دور المجموعات، وحينها انتصر الألمان بنتيجة 24-16.



ثاني المباريات كانت في أولمبياد أتلانتا 1996، واستطاع الفراعنة تحقيق الانتصار بنتيجة 24-22.



ثالث المباريات كانت في أولمبياد سيدني 2000، وفي دور المجموعات، وفاز المنتخب المصري بنتيجة 22-21.



رابع المباريات كانت في أولمبياد سيدني 2000 أيضًا، لكن في مباراة لتحديد المراكز من الخامس للثامن، وانتصر الألمان بنتيجة 24-18.



خامس المباريات كانت في أولمبياد أثينا 2004، وانتصرت ألمانيا بنتيجة 26-14.



سادس المباريات كانت في أولمبياد بيكين 2008، وفازت ألمانيا بنتيجة 25-23.



سابع المباريات كانت في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وفازت ألمانيا بنتيجة 31-25، وهي آخر مباراة رسمية بين المنتخبين.



التقى المنتخبان في بطولات العالم 2015، 2011، 2005، 1999، وخسر فيها الفراعنة جميعًا بنتائج 31-25، 23-16، 30-25، 28-25، 23-18 على الترتيب.



يعد أحمد العطار، لاعب منتخبنا السابق، هداف الفراعنة في المواجهات ضد ألمانيا، برصيد 11 هدفًا، فيما يعد محمد سند هو أكثر المسجلين من المنتخب الحالي في مرمى ألمانيا برصيد 7 أهداف