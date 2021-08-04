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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق بيراميدز علي مباراة الإسماعيلي في الدوري المصري

صدى البلد

شدد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز على أهمية مباراة الفريق المقبلة أمام الإسماعيلي والتي تقام في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة  25 والمؤجلة من الدوري الممتاز.

أوضح هاني سعيد أن المباراة صعبة كونها أمام فريق الإسماعيلي القوي وصاحب التاريخ والإمكانيات المميزة والجماهيرية الكبيرة، موضحًا أن مسيرته الأخيرة في الدوري تحت قيادة مديره الفني إيهاب جلال تجعله خصمًا صعبًا والمواجهة لن تكون سهلة لكلا الفريقين، خاصة أن كلاً منهما يسعى للفوز حيث يأمل بيراميدز الانفراد بالمركز الثالث في جدول الترتيب بينما يسعى الإسماعيلي لمواصلة سلسلة النتائج الجيدة مع إيهاب جلال.

أشار المدير الرياضي إلى أن الفريق استعد جيدًا لتلك المواجهة تحت قيادة المدير الفني اليوناني تاكيس جونياس الذي جهز اللاعبين للمواجهة من خلال تدريبات قوية على مدى الأيام الأخيرة، وطالبهم بطي صفحة التعادل الأخير أمام البنك الأهلي والتركيز على لقاء الإسماعيلي وضرورة الفوز به وحصد 3 نقاط ستكون الأغلى لبيراميدز حيث تضعه في المركز الثالث بجدول الترتيب.

وتحدث المدير الرياضي عن معاناة بيراميدز من غيابات كثيرة أبرزها إسلام عيسى للإيقاف وأحمد الشناوي للإصابة، وثلاثي المنتخب الأولمبي رمضان صبحي وإبراهيم عادل وأسامة جلال، ولكنه يثق تماما في المجموعة الموجودة من اللاعبين وقدرتهم على التعامل مع اللقاء وتحقيق الفوز، مشددا على أن الأداء يتطور من مباراة لأخرى خاصة أن الفكر الجديد للمدير الفني تاكيس جونياس يحتاج لوقت من أجل تعلمه وحفظه وتطبيقه بالصورة المطلوبة ومع توالي اللقاءات سيظهر الوجه الحقيقي لبيراميدز، متمنيا التوفيق في تسجيل الفرص التي تسنح للفريق.

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