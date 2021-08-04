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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين زكي: مباراة مصر وفرنسا للثأر.. وتفوق أحمد الأحمر طبيعي لأبناء الزمالك..فيديو

صدى البلد

قال حسين زكي، نجم كرة اليد السابق، إن منتخب مصر لكرة اليد، ظهر بصورة مشرفة أمام ألمانيا، واستحق الفوز والتأهل التاريخي إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، في إنجاز غير مسبوق.

وأضاف حسين زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مباراة فرنسا ستكون للثأر لمنتخب اليد من فرنسا، بعد مرور 20 عامًا، على المباراة التي خسرها الفراعنة، موضحًا أنه يأمل أن يظهر رجال اليد بأفضل صورة ممكنة.

وتابع «تفوق أحمد الأحمر بالأرقام عني شيء طبيعي، خاصة وأنه شارك في 4 أولمبياد على عكسي عندما شاركت في 2 أولمبياد وأكثر قليلًا.. وكسر الأحمر رقمي يشرفني، وهذا غير مفاجئ لأن أولاد الزمالك اعتادوا التفوق وكسر أرقام بعضهم البعض».
 

وضرب منتخب مصر موعدا مع فرنسا، في الدور نصف النهائي، من منافسات كرة اليد رجال، بعد الفوز على ألمانيا .

موعد مباراة مصر وفرنسا في الدور نصف النهائي:
 

تقام مباراة مصر ضد فرنسا، بعد غد، الخميس، في تمام العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

 

أحداث مباراة منتخب مصر وألمانيا 

 

بدأ منتخب مصر اللقاء ضاغطا، وتمكن من إحراز الهدف الأول في الثانية 45، عن طريق أحمد هشام دودو.

 

تقدم منتخب مصر 2-1، في أول 5 دقائق، كما أنقد كاتونجا حارس الفراعنة أكثر من هدف محقق للمنتخب الألماني

 

وواصل منتخب مصر سيطرته على مجريات اللقاء، حيث تقدم 6-2، بعد مرور 10 دقائق.

 

انتفض المنتخب الألماني، ونجح في تقليص الفارق إلى 8 -6، بعد مرور 15 دقيقة.

 

نجح منتخب مصر في توسيع الفارق إلى 14 - 10، بعد مرور 25 من اللقاء.

 

الشوط الثاني:


وصل منتخب مصر تقدمه في الشوط الثاني، حيث تقدم 19 - 14، في أول 5 دقائق، وسط تألق كاتونجا الذي يقدم مباراة رائعة.

 

تراجع منتخب مصر بعد ذلك حيث قلص منتخب ألمانيا الفارق إلى 3 أهداف.

 

انتفض منتخب مصر بعد ذلك ليتقدم 23 - 18.

 

أنهى المنتخب المصري اللقاء متفوقا 31 - 26.

 

مواجهات مصر وألمانيا السابقة

التقى المنتخبان من قبل في الأولمبياد في 7 مواجهات، وكانت الغلبة للألمان 5 مرات، فيما انتصر الفراعنة مرتين فقط.


أولى المباريات تعود لأولمبياد برشلونة 1992، وتحديدًا في دور المجموعات، وحينها انتصر الألمان بنتيجة 24-16.


ثاني المباريات كانت في أولمبياد أتلانتا 1996، واستطاع الفراعنة تحقيق الانتصار بنتيجة 24-22.


ثالث المباريات كانت في أولمبياد سيدني 2000، وفي دور المجموعات، وفاز المنتخب المصري بنتيجة 22-21.


رابع المباريات كانت في أولمبياد سيدني 2000 أيضًا، لكن في مباراة لتحديد المراكز من الخامس للثامن، وانتصر الألمان بنتيجة 24-18.


خامس المباريات كانت في أولمبياد أثينا 2004، وانتصرت ألمانيا بنتيجة 26-14.


سادس المباريات كانت في أولمبياد بيكين 2008، وفازت ألمانيا بنتيجة 25-23.


سابع المباريات كانت في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وفازت ألمانيا بنتيجة 31-25، وهي آخر مباراة رسمية بين المنتخبين.


التقى المنتخبان في بطولات العالم 2015، 2011، 2005، 1999، وخسر فيها الفراعنة جميعًا بنتائج 31-25، 23-16، 30-25، 28-25، 23-18 على الترتيب.


يعد أحمد العطار، لاعب منتخبنا السابق، هداف الفراعنة في المواجهات ضد ألمانيا، برصيد 11 هدفًا، فيما يعد محمد سند هو أكثر المسجلين من المنتخب الحالي في مرمى ألمانيا برصيد 7 أهداف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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