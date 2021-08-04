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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

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نشرة المنوعات|السفير الكندي يتناول الكشري في القاهرة.. بلد عربي يسترد آلاف الآثار المنهوبة.. والنساء أطول عمرًا في ألمانيا

السفير الكندي ياكل
السفير الكندي ياكل الكشري

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.

 

السفير الكندي يأكل الكشري في القاهرة ويحبس بشاي نعناع

زيارة من السفير الكندي الجديد بالقاهرة، لويس دوما، مساء أمس الأول الإثنين، لاحد المطاعم الشهيرة بالقاهرة، ليتذوق الكشري المصري والذي أشاد به على الصفحة الرسمية للسفارة. 
واختتم السفير زيارته بشرب الشاي بالنعناع، قبل أن يلتقط الصور التذكارية له في المكان.

 

بلد عربي يسترد آلاف الآثار المنهوبة

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قيام وزارة الخارجية بتسليم وزارة الثقافة والسياحة والآثار 17 ألفا و338 قطعة أثرية تم استردادها هذا العام تكاد تكون جميعها من الولايات المتحدة.

 

النساء أطول عمرًا في ألمانيا

سجّل عدد المعمرين في ألمانيا مستوى قياسيا جديدا عام 2020؛ فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن عدد الذين بلغت أعمارهم مئة عام أو أكثر وصل العام الماضي إلى 20 ألفا و465 فردا، بزيادة قدرها 3523 فردا مقارنة بعام 2019.

 

أسماك القرش تغزو أنهار مدينة أمريكية هربا من خطر تسمم الماء

تُظهر لقطات غريبة مئات أسماك القرش تسبح في قنوات بفلوريدا الأمريكية،  أثناء فرارها من الطحالب الساحلية القاتلة المعروفة محليًا باسم "المد الأحمر".

 

 طلاء بشري لكهف إسباني منذ أكثر من 60 ألف عاما

رجال نياندرتال، وهم بمثابة أنسباء للإنسان المعاصر اندثرت سلالتهم، هم من طلوا صخرة صاعدة في كهف إسباني قبل أكثر من 60 ألف سنة.

 

خنفساء يابانية شاردة تثير قلق ألمانيا

بعد اكتشاف خنفساء يابانية في مدينة بازل السويسرية بالقرب من حدود البلاد، يساور دوائر مكافحة الآفات الألمانية القلق. 

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