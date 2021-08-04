السجيني : الحكومة أعطت مهلة للجميع في ملف التصالح

كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أعمال البناء بها قدر كبير من المعاناة مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك تعاون مع الجهات المختصة حتى يتم البناء بالشكل القانوني .

وأضاف السجيني خلال لقاء له لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي”، أن ملف التصالح والعمران والسكان من الملفات الهامة التي يولى لها الرئيس السيسي اهمية، مشيرا إلى أن الرئيس يوجه بأتخاذ إجراءات قوية في هذا الملف.

تنظيم الزيادة السكانية يجب النظر إليها نظرة مؤسسية وعلمية

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تنظيم الزيادة السكانية يجب النظر إليها نظرة مؤسسية وعلمية ليس نظرة عابرة من أجل العمل على حل تلك المشكلة.

وأشار السجيني إلى أن، الحكومة أعطت مهلة للجميع في ملف التصالح، مؤكدا أن هناك قراراً لرئيس مجلس الوزراء بالموافقة على طلبات التصالح بالقرى

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ،المخالفات الموجودة كبيرة وهناك من لم يتقدم في الأساس، مؤكدا أن الدولة تعمل على تحقيق المصلحلة للمواطن والسعر لأن يكون هناك قيمة عقارية.