فانوس متكلم وسيارة تعمل بالموبايل.. الطالب محمود أسامة يستعرض اختراعاته على الهواء|فيديو

يمكن التحكم في كل شئ في المنزل

قدم الإعلامي رامي رضوان حلقة خاصة من برنامج «مساء DMC» باستضافته للدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، والطالب محمود أسامة والطالبة بسنت، لاستعراض اختراعاتهم وأعمالهم.

وأستعرض الطالب محمود أسامة، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، جزءا من اختراعاته وهي «فانوس متكلم» و «سيارة تعمل بالموبايل»، مؤكدًا أنه يمكن التحكم في كل شيء في المنزل من خلال الصوت باستخدام الموبايل.

وبدوره قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ، إنهمبدئوا في تغيير فكرة التعليم الفني عند أولياء الأمور منذ عام 2018، وهذا عندما نهجت الوزارة سياسية جديدة وقامت بإدخال العديد من التغيرات على التعليم الفني .

وأضاف «عمرو بصيلة»، أن التعليم الفني أصبح له دور في دعم الصناعة والنهوض بالاقتصاد ، مؤكدًا أن الوزارة قامت بعمل تدريب للمدرسين الذين سيقدمون المواد للطلاب في المدارس التكنولوجية .

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ، أن المدارس التكنولوجية هدفها تلبية احتياجات سوق العمل وتساعد الطالب علي دراسة المجال الذى يرغب فيه.