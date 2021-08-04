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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أولمبياد طوكيو.. إيهاب عبد الرحمن في المركز الثامن بالمجموعة الأولي لـ رمي الرمح

صدى البلد

أنهى إيهاب عبد الرحمن، لاعب منتخب مصر لألعاب القوي، منافساته، ضمن المجموعة الأولى لتصفيات رمي الرمح، بدورة الألعاب الأولمبية، والتي تستضيفها مدينة طوكيو اليابانية، خلال الفترة بين 23 يوليو وحتى 8 أغسطس.

واحتل إيهاب المركز الثامن  في منافسات المجموعة الأولي لرمي الرمح برصيد  81.92 نقطة لينتظر انتهاء منافسات المجموعة الثانية لحسم التأهل الي الدور النهائي حيث يتأهل أفضل 12 لاعب من المجموعتين.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبًا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.

ونجح بطلا التايكوندو المصري سيف عيسى وهداية ملاك فى التتويج بميداليتين برونزيتين فى أولمبياد طوكيو2020 ليستحقا الحصول على مكافأة الفوز بالميدالية البرونزية التي رصدتها وزارة الشباب والرياضة فى لائحة خاصة لأصحاب الميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية فى الأولمبياد.

إيهاب عبد الرحمن منتخب مصر لألعاب القوى المجموعة الأولي لتصفيات رمي الرمح الألعاب الأولمبية أولمبياد طوكيو2020 طوكيو2020

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