على رأسهم أكرم توفيق والشناوي.. غيابات الأهلي أمام دجلة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على استبعاد عدد من لاعبي الأحمر من مواجهة وادي دجلة المقرر لها مساء اليوم، ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وسيغيب الخماسي المشارك في أولمبياد طوكيو وهم طاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق بسبب الإرهاق الشديد.

وإضافة إلى اللاعبين السابقين؛ سيغيب بدر بانون لإصابته بنزلة برد وأيمن أشرف للإنذار الثالث ووليد سليمان للإصابة ومحمد محمود لعدم الجاهزية الفنية.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏

محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ‏ومروان محسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية ومحمد ‏مجدي أفشة وصلاح محسن وسعد سمير وعلي معلول وكريم نيدفيد ووالتر بواليا وجونيور ‏أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.‏

وكان الأهلي قد اختتم تدريباته مساء الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة وادي دجلة، وقبل انطلاق المران أجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، وفقًا للإجراء الطبي المتبع ‏للاطمئنان على حالة الجميع.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، قبل أن يخوض الفريق فقرة تدريبات بدنية خفيفة وبعدها قام الجهاز الفني بتدريب اللاعبين على الجزء الخططي الذي يرغب في تنفيذه ‏خلال المباراة.‏