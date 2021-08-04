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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين لبيب يعلن انضمام كريم هنداوي لـ الزمالك

صدى البلد

أكد حسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك، أن كريم هنداوي حارس مرمي منتخب مصر لكرة اليد سينضم للزمالك بداية من الموسم المقبل.

وقال لبيب في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الزمالك" عبر برنامج "زمالكاوي": "فخورون بأداء نجوم الزمالك مع منتخب اليد في أولمبياد طوكيو، كريم هندواي هو حارس مرمى الزمالك في الموسم المقبل، وقع للأبيض قبل انطلاق الأولمبياد".

وأشاد طارق الدروي نجم كرة اليد المصرية السابق بأداء لاعبي المنتخب الوطني أمام نظيره الألماني ظهر الأمس والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 31 - 26 .

وأضاف الدروي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten مع الإعلامي محمد فاروق :

كريم هنداوي حارس مرمى متميز وإضافة قوية إلى المنتخب الوطني ، وأعتقد أنه لم يقصد الإساءة تجاه لاعب منتخب ألمانيا حينما أشار إليه بأنه لن يتمكن من التسجيل في شباكه ، كما أن تصرف الإسباني باروندو جارسيا مع هنداوي بعد هذه اللقطة كان رائعاً .

وضرب منتخب مصر موعدا مع فرنسا، في الدور نصف النهائي، من منافسات كرة اليد رجال، بعد الفوز على ألمانيا .

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