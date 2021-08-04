النقابة العامة للأطباء البيطريين تحذر من تمكين غير المتخصصين بمجال سلامة الغذاء والمحاجر

حذَّرت النقابة العامة للأطباء البيطريين من تمكين غير المتخصصين من غير الأطباء البيطريين والمصرح لهم قانونًا دون غيرهم بمزاولة المهنة، من القيام بمهام أعضائها في مجال سلامة الغذاء والمحاجر، منوهة باتخاذ الخطوات القانونية ضد من يتورط في ذلك.

وأصدرت النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم الأربعاء، بيانًا، نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ذكرت فيه أنها تتابع من خلال لجنة سلامة الغذاء والمحاجر عن كثب وباهتمام بالغ، ما تم إعلانه من قيام هيئة سلامة الغذاء بتدريب الصيادلة على أعمال الهيئة بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

وتعلن النقابة أنها فى حالة استياء شديد وغضب، ففى الوقت الذى تولى الدولة فيه ملف سلامة الغذاء أهمية قصوى لتحقيق أهدافها للحفاظ على صحة وسلامة المواطن المصرى، نجد على النقيض خطوات أقل ما توصف به أنها ردة عن توجه الدولة من خلال الاعتماد على غير الأطباء البيطريين والمتخصصين فى أعمال الرقابة على الغذاء من أصل حيوانى.

وتحذر النقابة العامة للأطباء البيطريين كل الجهات التعليمية الرسمية والخاصة من أن تتورط فى تدريب أو تعليم باستخدام مواد علمية أو مناهج تعليمية بيطريه لتمكين غير المتخصصين من غير الأطباء البيطريين والمصرح لهم قانونا دون غيرهم بمزاولة المهنة، وستقوم النقابة العامة باتخاذ كافة الخطوات القانونية والتى تحفظ حق أعضائها دون تهاون أو هواده من خلال تكليف إدارة الشئون القانونية باتخاذ ما يلزم ضد كل من يخالف أحكام الدستور والقانون.