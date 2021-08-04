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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة برشلونة وسالزبورج الودية اليوم والقنوات الناقلة

صدى البلد

يواجه فريق برشلونة الإسباني نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وتقام المباراة في معسكر برشلونة على ملعب "رد بول أرينا" المباراة، تنطلق في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة عبر قناة الشارقة الرياضية.

وفي سياقا متصل، اتفق الأرجنتيني ليونيل ميسي، على توقيع عقد جديد مع برشلونة الإسباني 5 سنوات، بحسب ما أكدته تقارير صحفية إسبانية.

وذكرت صحيفة “ سبورت” الكتالونية، أن الاتفاق تم بشكل نهائي بين برشلونة وميسي، حيث وافق اللاعب على توقيع عقد مع برشلونة 5 سنوات، على أن يتم الإعلان الرسمي عن ذلك خلال أيام.

وأشارت الصحيفة أن العقبة الوحيدة التي تحول دون توقيع العقد بشكل رسمي، هو أن برشلونة يبحث عن تخفيض إجمالي الرواتب للاعبيه، وإن تمكن من تخفيض إجمالي الرواتب، فسيتم الإعلان عن تجديد عقد ميسي لمدة 5 سنوات.

وأكدت الصحيفة أن ليونيل ميسي وافق على تخفيض 50% من قيمة راتبه مع برشلونة، وأنه لن يعود لتدريبات الفريق حتى يوقع على تجديد عقده مع البارسا.

يشار إلى ان عقد ليونيل ميسي مع برشلونة انتهى بنهاية شهر يونيو المنقضي.

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