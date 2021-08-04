مبارايات نارية.. مواعيد المباريات الودية للأندية اليوم الأربعاء

تقام اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم من وديات، أبرزها مواجهة تشيلسي وتوتنهام.

وجاءت المواعيد كالآتي:

روما X إشبيلية -12 ظهرا

فيسلا كراكوف X نابولي – 6 مساء

برشلونة X ريد بول سالزبورج – 7 مساء

قادش X أتلتيكو مدريد – 8 مساءً

أياكس أمستردام X ليدز يونايتد – 8.15 مساء

تشيلسي X توتنهام – 8.45 مساء

ليستر سيتي X فياريال – 8.45 مساء

ويواجه فريق برشلونة الإسباني نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وتقام المباراة في معسكر برشلونة على ملعب "رد بول أرينا" المباراة، تنطلق في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة عبر قناة الشارقة الرياضية.