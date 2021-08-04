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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. أول تعليق من حسن نصر الله على أحداث خلدة

لبنان.. أول تعليق
لبنان.. أول تعليق من حسن نصر الله على أحداث خلدة

علَّق حسن نصر الله أمين عام حزب الله في لبنان على أحداث خلدة التي وقعت مؤخرا بين عناصر الحزب وعشائر عربية، جنوبي العاصمة بيروت.

وقال حسن نصر الله إن "نزول الحزب إلى الأرض كان سيعني قرارا بحرب داخلية"، وفقا لتلفزيون "الجديد" اللبناني.

وتابع أمين حزب الله "نحنا ما عنا دم بروح على الأرض" ولكن لا نذهب إلى حيث يريد العدو، فنزول الحزب إلى الأرض كان سيعني قرارا بحرب داخلية وهناك من يسعى لجلب السلاح لقتالنا".

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في سياق آخر، قال حسن نصر الله إن  هناك حرباً اقتصادية، موضحا أن "هذه الحرب ليست صدفة، وعلينا أن نصبِر وأن نكون جادين في العمل".

وشهدت منطقة خلدة اللبناني جنوب بيروت، اشتباكات بين عناصر من حزب الله وعشائر خلدة قتل خلالها 5 أشخاص وأصيب 10 آخرين.

واشتدت أحداث خلدة بعد تعرض عناصر حزب الله لكمين أثناء تشييع جثمان القيادي علي شبلي الذي قتل خلال حفل زفاف مساء 31 يوليو على خلفية ثأر.

لبنان اشتباكات خلدة حزب الله حسن نصر الله بيروت احداث خلدة

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