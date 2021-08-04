عودة حركة السيارات على طريق العلمين الصحراوي

أعلنت الادارة العامة للمرور، عن إعادة فتح طريق العلمين الصحراوي، وعودة حركة السيارات وذلك عقب إغلاقه بسبب الشبورة الكثيفة وانعدام الرؤية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، وبرئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لا سيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب انعدام الرؤية، حيث يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن، واستعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .

وشددت على ضرورة مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك، ومراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة، وعدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، وزيادة الانتباه اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة، وعند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.