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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظات مصر|52 فرصة عمل جديدة بالمنيا.. السويس تستعد لاحتفالية ذكرى افتتاح القناة الجديدة.. البحر الأحمر تستقبل أول رحلة كروز سياحية من السعودية

موجز أخبار محافظات
موجز أخبار محافظات مصر

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الـ24 ساعة الماضية.

القاهرة.. إزالة 1250 عقارا ونقل 4050 أسرة من عزبة أبو قرن العشوائية

السويس تستعد لاحتفالية الذكرى السادسة لافتتاح قناة الجديدة.. ورفع العلم على قاطرتين حديثتين 

الهجان يتابع أعمال تطوير مستشفى طوخ والطريق الدائري وجهود أمنية لكشف غموض مقتل عامل بالقليوبية 

غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية.. و«مستقبل وطن» يوزع 500 كرتونة مواد غذائية في كفرالشيخ 

البحر الأحمر تستقبل أول رحلة كروز سياحية قادمة من السعودية

حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في دمياط

52 فرصة عمل جديدة في المنيا 

غرق طفلة وإصابة ١١ في انقلاب ميكروباص على طريق الصحراوي الشرقي بسوهاج 

بحث التراخيص الدائمة والمؤقتة في اجتماع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالأقصر

أخر وأبرز أحداث الـ 24 ساعة داخل محافظة أسوان

 الوادي الجديد في 24 ساعة.. آخر مستجدات مشروعات "حياة كريمة" بالفرافرة.. والانتهاء من زراعة 34736 فدان ذرة شامية أخبار سيناء في ٢٤ ساعة.. استكمال إنارة الطريق الدولي.. ومدير الأمن يحيي جهود رجال الشرطة

الوادى الجديد الإجراءات الاحترازية حياة كريمة المشروعات الصغيرة صدى البلد محافظات مصر

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