قبل لقاء اليوم.. ماذا قدم دجلة أمام الأهلي في 17 مباراة سابقة

يلعب فريق الأهلي مباراة قوية أمام وادي دجلة في الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد «الأهلي we السلام»، وهى مؤجلة من الأسبوع الـ22 في المسابقة.

تاريخ مواجهات الفريقين

واجه الأهلي نظيره وادي دجلة خلال 17 مباراة قبل لقاء اليوم، ونجح الأهلي في تحقيق الفوز خلال 12 مباراة، وفاز وادي دجلة في مباراة وحيدة، بينما تعادل الفريقين في 4 مناسبات، ونجح الأهلي في تسجيل 21 هدفًا بينما سجل وادي دجلة 6 أهداف فقط.

ويعد عمرو جمال على رأس قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد هدفين، بينما يعتبر حسام عاشور، هو صاحب أعلى نسبة مشاركات في لقاءات الفريقين برصيد 10 مباريات.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏

محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ‏ومروان محسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية ومحمد ‏مجدي أفشة وصلاح محسن وسعد سمير وعلي معلول وكريم نيدفيد ووالتر بواليا وجونيور ‏أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.‏

وكان الأهلي قد اختتم تدريباته الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة وادي دجلة، وقبل انطلاق المران أجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، وفقًا للإجراء الطبي المتبع ‏للاطمئنان على حالة الجميع.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، قبل أن يخوض الفريق فقرة تدريبات بدنية خفيفة وبعدها قام الجهاز الفني بتدريب اللاعبين على الجزء الخططي الذي يرغب في تنفيذه ‏خلال المباراة.‏