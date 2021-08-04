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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيف عنونت الصحف الألمانية اتصار منتخب اليد

صدى البلد

في مباراة محلمية، تفوق منتخب مصر على ألمانيا بنتيجة 31- 26، ليضرب الفراعنة  موعدا مع منتخب فرنسا، في الدور نصف النهائي، من منافسات كرة اليد رجال، بـ أولمبياد طوكيو.

وجاءت عناوين الصحف الألمانية كالاتي

قالت صحيفة كيكر في عنوانها: "إحباط جديد، ألمانيا تفشل في الحصول على ميدالية مرة أخرى".

وعنونت صحيفة "بيلد": "لقد سمح لاعبو ألمانيا لأنفسهم أن يسقطوا أمام مصر ويضيعوا فرصة الفوز بالميدالية".

ومن بيلد إلى سبوكس التي قالت:" الرحلة انتهت في ربع النهائي، ألمانيا تسقط أمام مصر".

موقع "سبورتس دو" علق على المباراة "نهاية الحلم، لاعبو ألمانيا أضاعوا الفرصة للوصول لنصف النهائي".

"سبورتال دو" أشاد بقدرات المنتخب المصري الذي وصفه بالـ"قوي جدا" قائلا: "إنها النهاية، حلم الميدالية لألمانيا ينهار أمام منتخب قوي جدا".

3 أرقام قياسية لمنتخب مصر بعد التأهل إلى نصف نهائي طوكيو 2020:
 

1- أول منتخب عربي يتأهل إلى الدور نصف النهائي

2-  أول منتخب إفريقي يصل إلى الدور نصف النهائي

3- أول منتخب  غير أوروبي منذ 1988، يهزم  ألمانيا في الدور ربع النهائي.

 

موعد مباراة مصر وفرنسا في الدور نصف النهائي:

تقام مباراة مصر ضد فرنسا، بعد غد، الخميس، في تمام العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

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