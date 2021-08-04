بسيلي: صومعة أبو صوير تسع 30 ألف طن بتكلفة 150 مليون جنيه

قال اللواء شريف عادل بسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيفتتح اليوم صومعة أبو صوير التابعة لوزارة التموين بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف “بسيلي” في تصريحات خاصة، أن الصومعة بسعة تخزينية٣٠ الف طن وبتكلفةً ١٥٠ مليون جنيه مصر، لافتا انها تعمل في الموسم المحلي حاليا.

وأشار رئيس الشركة القابضة ان السعة تخزينية لجميع الصوامع على مستوى الجمهورية يسع ٣.٤ مليون طن للقمح المحلي والمستورد وتعمل بتكنولوجية عالية.

وأشار إلى أن الحكومة تتوسع في انشاء الصوامع لأن القمح من السلع الاستراتيجية لافتا ان هناك خطة مستقبلية لانشاء صوامع حقلية بعدد 60 صومعة في 14 محافظة مشيرا إلى أن هذه الصوامعة ستكون قريبة من الأماكن التي تزرع القمح لتكون قريبا الفلاح و يمكن نقل القمح منها للصراع الكبيرة.